FC Emmen is hoofdsponsor kwijt

Hitachi Capital Mobility was sinds 2015 hoofdsponsor, destijds nog onder de naam Noordlease. FC Emmen speelde toen nog in de eerste divisie. In 2018 promoveerde de club naar de eredivisie, waarin FC Emmen momenteel de nummer 14 is.

Hitachi Capital Mobility, tevens naamgever van het stadion van FC Groningen, heeft FC Emmen laten weten wel als sponsor aan de club verbonden te willen blijven.