Tadic, Martinez en Tagliafico ’op scherp’ bij Ajax

De Franse arbiter floot Ajax vorig seizoen tijdens de thuiswedstrijd tegen Benfica in de Champions League. Hij trok zeven gele kaarten in de Johan Cruijff ArenA, drie voor Ajax en vier voor Benfica. Noussair Mazraoui maakte in de slotfase van dat duel het enige doelpunt (1-0). Bij Getafe staan Fayçal Fajr, Robert Kenedy en Ángel Rodríguez ’op scherp’.

André Onana mist donderdag de uitwedstrijd van Ajax tegen Getafe. Trainer Erik ten Hag heeft al laten weten dat Bruno Varela zijn geschorste eerste doelman zal vervangen in de voorstad van Madrid.