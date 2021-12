Doodsbedreigingen voor Nicholas Latifi na cruciale Formule 1-crash in Abu Dhabi

Latifi legt uit dat hij eerst bewust wegbleef van social media, om alles te laten bezinken. „Er is veel gezegd over mijn crash in Abu Dhabi. Ik heb duizenden steunberichten gehad, maar ook veel berichten met haat en woede. Ik hoef maar één partij mijn excuses te maken: dat is mijn eigen team.”

De Canadees plaatste dinsdag een open brief op social media. Hierin noemt hij de ’onaangename berichten’ die hij in nasleep van de race ontving. Al was het niet een verrassing voor hem. In afwachting van het ’online gescheld’, had hij Twitter en Instagram al van zijn telefoon verwijderd.

Haat en gescheld

Zo zegt hij in de brief: „„Er is veel gemaakt van de situatie die ontstond na mijn pensionering in Abu Dhabi. Ik heb duizenden berichten ontvangen op mijn sociale media-accounts; in het openbaar en via dm’s. De meeste waren ondersteunend, maar er was veel haat en gescheld ook.”

Latifi vervolgt: „Ik heb geprobeerd erachter te komen wat de beste manier is om hiermee om te gaan. Negeer ik het en ga ik door? Of pak ik het aan en pak ik het grotere probleem aan dat helaas een realiteit is als je sociale media gebruikt? Dit is geen ’gescripte’ verklaring, maar ik spreek mijn mening uit in de hoop dat dit misschien een nieuw gesprek op gang brengt, over online pesten en de drastische gevolgen die het kan hebben voor mensen. Sociale media gebruiken als kanaal om iemand aan te vallen met haatberichten, gescheld en dreigementen met geweld is schokkend én iets wat ik roep.”

Doodsbedreigingen

De Formule 1-coureur van Williams accepteert dat hij kritiek krijgt als sporter op het ’wereldtoneel’. Maar toch schokten de berichten hem. „Extreme toon van haat, gescheld en zelfs de doodsbedreigingen.”

Niet alleen Latifi zelf, maar ook zijn naasten kregen hatelijke berichten online. „Mensen zullen hun mening hebben, en dat is prima. Een dikke huid is een groot deel van atleet zijn, vooral als je constant in de positie bent om kritisch te worden bekeken. Maar veel van de opmerkingen die ik vorige week ontving, gingen veel te ver”, sluit hij af.

Christian Horner nam het eerder al op voor Latifi. Klik op onderstaande link voor het premium-verhaal over het onthaal van Verstappen in Engeland. Daarin komt ook de teambaas van Red Bull aan het woord.