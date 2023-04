Eindelijk weer succes voor Ide Schelling na dragen bolletjestrui: ’Gelukkig beetje gek’

De 25-jarige Hagenaar nam in de finale vroeg de kop over en hield vervolgens knap stand in de laatste honderden meters. De Italiaan Matteo Sobrero en de Fransman David Gaudu beten zich stuk op het tempo van de rasaanvaller. „Ik wist dat niemand me in de laatste kilometer meer kon inhalen door alle bochten. Mijn eerste WorldTour-zege, fantastisch.”

Tekst gaat verder onder de video

Schelling was tegelijkertijd kritisch op de organisatie na de 193.8 kilometer etappe tussen Viana en Leitza, waarin Ethan Hayther na zijn zege in de openingsrit de leiding verspeelde. De gevaarlijke afdaling vlak voor de finish kon hem weinig bekoren. „Het is vragen om problemen wanneer je een compleet peloton hier naar beneden stuurt, maar het is wat het is. Gelukkig ben ik een beetje gek.”

Schelling noteerde eerder dit seizoen topdrie-noteringen in de Ronde van Oman en de Ronde van Catalonië. Twee jaar geleden droeg hij vijf dagenlang de bolletjestrui in de Tour de France. Vorig seizoen kende hij mede door blessures een kwakkeljaar.

Marijn van den Berg

Marijn van den Berg eindigde dinsdag als tweede in de Franse eendagskoers Région Pays de la Loire Tour. De Nederlander van EF Education-EasyPost moest alleen Bryan Coquard voor zich dulden in de massasprint. Wel hield hij Manuel Peñalver (Burgos-BH) en de Franse oud-winnaar van Milaan-Sanremo Arnaud Démare (Groupama-FDJ) achter zich.