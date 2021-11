Premium Het beste van De Telegraaf

’Niemand vindt dit leuk’ Prestaties Nederlandse schaatsers zorgen voor vraagtekens bij eerste internationale krachtmeting

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Kjeld Nuis zei zich te schamen. Ⓒ ANP/HH

TOMASZÓW MAZOWIECKI - Acht World Cup-medailles kunnen niet verhullen dat Nederland over de breedte niet goed presteert tijdens de eerste ontmoeting met de internationale schaatstop in Tomaszów Mazowiecki. Dat heeft volgens menigeen te maken het zachte Poolse ijs en het vroege tijdstip in dit olympische seizoen. Maar Ireen Wüst, die niet tevreden over zichzelf is, wil niks van excuses weten. „We moeten niet zeuren en gewoon hard schaatsen.”