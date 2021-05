Frank de Boer rekent op Daley Blind: ’Hij loopt voor op schema’

Vorige week liet Blind al weten het EK zeker niet uit zijn hoofd te hebben gezet. „Het seizoen bij Ajax is waarschijnlijk over, zoals we eerder al aangaven in een persbericht toen het net was gebeurd. Maar het begin van het EK is zeker nog haalbaar. Er is hoop en zolang dat er is, werk ik elke dag keihard om erbij te kunnen zijn”, sprak Blind hoopvol na het binnenhalen van de 35ste landstitel. De verdediger raakte tijdens de interland tegen Gibraltar geblesseerd aan zijn enkel.

Ook heeft de bondscoach nog steeds hoop dat Virgil van Dijk inzetbaar is, hoewel hij die kans wel een stuk kleiner acht. „Ik bel hem geregeld om te vragen hoe het gaat, maar uiteindelijk is het natuurlijk aan hem of hij er klaar voor is.” De Boer zegt zich goed voor te kunnen stellen dat Van Dijk in een lastige spagaat zit. „Ik snap ook dat ze bij Liverpool voorzichtig met hem zijn. Virgil is een belangrijke speler. Liverpool heeft zaterdag gewonnen, maar ze willen na de zomer niet nog zo’n seizoen.”

„We weten allemaal dat hij met zo’n blessure heel erg moet oppassen. Ik kan niet in zijn hoofd en lichaam kijken. Hij beslist uiteindelijk. Maar het is natuurlijk duidelijk dat we hem er allemaal graag bij willen hebben.”

De Boer had ook goed nieuws voor Wout Weghorst. Er lonkt een terugkeer voor de spits van VFL Wolfsburg in de selectie van Oranje. „Hij staat er goed voor. Uiteindelijk moeten we nog een beslissing nemen, maar de kans is groot dat hij erbij zit. Het is hartstikke knap wat hij dit seizoen laat zien, en vorig seizoen ook al.”

Vrijdag maakt de bondscoach zijn voorlopige selectie bekend en hij zal waarschijnlijk op 26 mei zijn definitieve keurkorps van 26 spelers toelichten. Oranje verzamelt zich op 24 mei voor het eerst in de aanloop naar het EK.