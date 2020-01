Robert Bozenik, de nieuwe Feyenoord-spits: ’Mijn familie stond te huilen toen ik voor Rotterdam koos’

Robert Bozenik in het shirt van Feyenoord in De Kuip. Ⓒ Hollandse Hoogte

ROTTERDAM - Robert Bozenik heeft niet voor het geld gekozen, maar voor de sportieve plannen die Feyenoord met hem heeft. Dat vertelde de Slowaakse spits bij zijn presentatie in De Kuip. „En het offensieve voetbal van Feyenoord en de Nederlandse competitie. Dat past goed bij mij. Het gevoel dat directeur Frank Arnesen me gaf vanaf onze eerste ontmoeting was zo goed dat ik daarom eigenlijk alleen naar Feyenoord wilde. M’n familie stond zelfs te huilen toen ik voor Rotterdam koos.”