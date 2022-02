Premium Het beste van De Telegraaf

Feyenoord City-trein kan nog terug op de rails Oude of nieuwe Kuip als toekomst?

Door Marcel van der Kraan

Architectenbureau OMA van Rem Koolhaas heeft alles ontworpen voor een gloednieuw stadion Ⓒ FOTO OMA

ROTTERDAM - Feyenoord zit onder trainer Arne Slot sportief weer in de lift, maar weet qua huisvesting nog altijd niet waar het over een aantal jaren zal spelen. In een verbouwde Kuip of, zoals tot eind vorig jaar de bedoeling was, toch in een fonkelnieuw stadion aan de Maas?