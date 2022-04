Premium Het beste van De Telegraaf

Roger Schmidt: ’Ik heb niks met Ajax te doen’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

PSV-coach Roger Schmidt tijdens de persconferentie voorafgaand aan de bekerfinale tegen Ajax. Ⓒ ANP

PSV heeft sinds de eeuwwisseling geen imposant trackrecord als het gaat om bekerfinales. In de voorgaande 21 seizoenen bereikten de Eindhovenaren vijfmaal de bekerfinale, maar het leverde slechts tweemaal bekerwinst op (in 2005 en 2012). „Dat PSV zo lang de beker niet heeft gewonnen, laat zien, dat het niet zo eenvoudig is om een beker te winnen”, aldus Roger Schmidt, die zondagmiddag met Ajax in De Kuip strijdt om de KNVB-bekers.