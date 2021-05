Ajax probleemloos naar de 35e landstitel

De club uit de hoofdstad was al recordhouder met 34 landstitels. PSV werd 24 keer kampioen, Feyenoord was 15 keer de beste club van het land.

Ajax sloot acht keer eerder een seizoen af met de landstitel en winst van de KNVB-beker. De laatste keer dat de club de zogenoemde 'dubbel' won was in het voetbaljaar 2018/2019. Daarvoor gebeurde dat in 1966/1967, 1969/1970, 1971/1972, 1978/1979, 1982/1983, 1997/1998 en 2001/2002. PSV won de dubbel viermaal, Feyenoord drie keer.

Feest bij de Johan Cruijff ArenA Ⓒ ANP/HH

Ajax speelde in zijn min of meer vaste opstelling en kreeg al snel een flinke kans via Dusan Tadic. Na een slordigheidje in de opbouw kreeg hij de bal van Sebastien Haller, maar zijn inzet was behoorlijk wild. Even later was het wel raak door nota bene Jurriën Timber. De verdediger was bij de aftrap de enige veldspeler van de Amsterdammers die nog niet gescoord had. Daarbij mocht hij wel doelman Michael Verrips bedanken, die er niet heel sterk uitzag.

Ondanks de geweldige reeks, waar Emmen mee bezig is, lukte het de Drentenaren niet om de thuisploeg ver van de goal te houden. Met name Haller had een paar aardige mogelijkheden, maar zijn vizier stond niet op scherp. De bezoekers kregen na twintig minuten een eerste kans, maar Luka Adzic slaagde er niet in de bal binnen te werken.

Het werd daarna veel slordiger bij Ajax, waardoor het een heel gezapig restant van de eerste helft was. De momenten die er nog waren, waren voor Emmen. Zo miste Glenn Bijl het overzicht om de juiste pass te geven, nadat hij goed was vrijgespeeld aan de zijkant van het strafschopgebied.

Mister Ajax Sjaak Swart met het kampioensshirt. Ⓒ ANP/HH

Na de pauze leek Ajax met wat nieuw elan terug te keren op het veld. Dat leidde al snel tot een kans voor Tadic, die de bal net over de verre hoek krulde. Ook kopte Edson Alvarez uit een hoekschop van zijn aanvoerder de bal net over. Na een uur spelen was het wel raak. Davy Klaassen stak Haller weg en dit keer was het wel raak voor de spits. De 3-0 kwam niet veel later, toen Tadic met zijn voorzet het hoofd van Devyne Rensch vond. Het enige smetje tussendoor was dat Nicolas Tagliafico een gele kaart pakte, waardoor hij volgende week de Klassieker mist.

Het verweer van Emmen was daarmee definitief gebroken. De ploeg van Dick Lukkien weet dat het in de komende weken handhaving moet afdwingen tegen FC Groningen, sc Heerenveen en VVV-Venlo. Verrips probeerde de score nog wel in te dammen met onder meer een fraaie redding op een kopbal van Haller. Toch was de vierde onvermijdelijk. Na een afgemeten voorzet van Tadic knikte Klaassen binnen. Daarna kon het feestje in Amsterdam gevierd worden.