VIDEO Primeur Alpine: voor het eerst vrouwen in F1-auto in Saudi-Arabië

Voor het eerst reden in het Arabische land vrouwen in een Formule 1-auto. Voorafgaand aan de Grote Prijs van Saudi-Arabië mochten Aseel Al Hamad en Abbi Pulling in een oudere auto van de Franse renstal, de E20, racen in en om hoofdstad Riyad.

„Een geweldig initiatief van Alpine om vrouwen in de motorsport te promoten”, schreef voorzitter Mohammed Ben Sulayem van de internationale autosportfederatie FIA op Twitter. „Heel blij om Aseel Al Hamad en Abbi Pulling achter het stuur van een Formule 1-auto te zien.”

Al Hamad is het eerste vrouwelijke bestuurslid van de Saudische auto- en motorsportbond. Ze maakt ook deel uit van de FIA-commissie die zich inzet voor vrouwen in de sport. De 19-jarige Britse Pulling rijdt in de W Series, de raceklasse voor vrouwen. Ze behoort tot het opleidingsprogramma van Alpine.

„Dat twee vrouwen een Formule 1-auto door de hoofdstad van Saudi-Arabië rijden, laat zien dat iedereen met genoeg motivatie zijn dromen kan volgen in deze sport”, aldus directeur Laurent Rossi van Alpine. „We hopen dat deze actie meiden uit de nieuwe generatie inspireert: alles is mogelijk.”

Pas sinds 2018 mogen vrouwen in Saudi-Arabië in een auto rijden. Om dat destijds te vieren, mocht Al Hamad in de zomer van 2018 een paar rondjes racen over het circuit van Paul Ricard in Frankrijk in een Formule 1-auto van Renault (nu Alpine).