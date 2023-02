Geplaagd AZ laat in derby punten liggen tegen FC Volendam

Daarmee deed de ploeg van Wim Jonk zichzelf tekort, omdat er tot de rode kaart van de onbezonnen Italiaan geen vuiltje aan de lucht was voor de Wijdbroeken die de punten goed kunnen gebruiken in de strijd tegen degradatie.

Dat gold overigens ook voor AZ, dat om de titel strijd. Maar net als in het spektakelstuk met FC Utrecht (5-5) vergat de geplaagde equipe van Pascal Jansen, al dan niet tijdelijk, de koppositie van Feyenoord over te nemen.

Medisch Centrum West

Mocht de voormalige ziekenhuisserie Medisch Centrum West nieuw leven zijn ingeblazen, dan was afgelopen week ongetwijfeld een aflevering opgenomen op Sportpark Kalverhoek, het trainingscomplex van AZ. De club die toch al met een overvolle ziekenboeg kampt, kreeg er deze week nog drie blessuregevallen bij.

Van dat drietal bekleden twee spelers het ambt van centrumverdediger (Riechedly Bazoer en Zinho Vanheusden), de derde is een ‘nummer tien’: Djordje Mihailovic. Het zorgde voor het bizarre feit dat AZ-trainer Jansen aan de Dijk liefst vijf centrale verdedigers miste en twee schaduwspitsen. Mihailovic was immers al de stand-in van Dani de Wit, al hinkend toeschouwer in Paling City.

Debuut Goes

De blessuregolf leverde aan Alkmaarse zijde een debutant: de achttienjarige Wouter Goes werd in het centrum van de defensie gekoppeld aan Pantelis Hatzidiakos. Linksbuiten Jesper Karlsson mocht het achter de spitsen proberen en zijn vacante plek werd ingevuld door Myron van Brederode, eerder in het seizoen zo succesvol op de linkerflank.

Het spel van AZ pijnigde de ogen. Op een enkele combinatie na had het er alle schijn van dat de volgelingen van Jansen voor het eerst met elkaar samenspeelden, zo belabberd was het veldspel. FC Volendam, in het nieuwe jaar goed in het ontregelen, strooide zand in de Alkmaarse machine en dwong via Xavier Mbuyamba en Gaetano Oristanio kansen af. Het leverde geen goals op.

Xavier Mbuyamba (rechts) kopt de 1-0 binnen. Ⓒ ProShots

Goal Mbuyamba

Ook in de tweede helft was de eerste kans voor Volendam: Oristiano draaide makkelijk weg bij Hatzidiakos en zag zijn schot een half metertje over zeilen. En toen aankoop Sven Mijnans inmiddels aan zijn warming-up was begonnen, liet AZ voor het eerst zijn tanden zien. Uit een corner van Karlsson kopte Jens Odgaard voorlangs. De lange Deen zette dit seizoen al zeven keer zijn handtekening onder een Alkmaarse openingstreffer, even vaak als Dani de Wit.

Maar Volendam was in de Noord-Hollandse derby het eerste uur de baas en dus was de openingstreffer ook van Volendamse makelij. Eiting legde de bal uit een vrije trap vanaf links panklaar op het hoofd van de jonge centrumverdediger Mbuyamba, die het luchtgevecht van Hatzidiakos won en Mathew Ryan in de verre hoek klopte.

Gaetano Oristanio moet met rood naar de kant. Ⓒ ProShots

Dom rood

FC Volendam bleef heer en meester onder aan de Dijk, totdat Oristiano van achteren op de hak van Jordy Clasie ging staan en na tussenkomst van de VAR met rood eraf moest. AZ begon met een Volendamse omsingeling en zag spits Pavlidis tien minuten voor tijd een grote kans om zeep helpen. Odgaard wilde de bal een minuut later met zijn linkerbeen om Filip Stankovic krullen, maar de doelman van de thuisclub had het schot goed in het oog.

De vraag hoelang Volendam de ondertal-situatie zou volhouden, was snel beantwoord. In de 84e minuut prikte Odgaard de bal nu wel in de lange hoek: 1-1. AZ drong nog massaal aan, maar een winnende treffer zat er niet meer in. Die zou ook niet verdiend zijn geweest.

