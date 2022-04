Halve finale tussen Feyenoord en Olympique Marseille in Engelse handen

Oliver floot in 2017 de thuiswedstrijd tegen Napoli in de groepsfase van de Champions League, waarin hij in de slotfase Tonny Vilhena met twee keer geel van het veld stuurde. Feyenoord won desondanks met 2-1 dankzij een doelpunt in blessuretijd van Jeremiah St. Juste.

In 2013 leidde de Brit het duel met Koeban Krasnodar in de play-offs van de Europa League. Feyenoord verloor die met 2-1 en was daarmee uitgeschakeld.

De UEFA zet in de halve finales van de Conference League voor het eerst een videoscheidsrechter in. Chris Kavanagh kijkt vanaf de zijkant mee om Oliver voor eventuele vergissingen te behoeden.