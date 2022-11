Klaassen en Bergwijn: ’Mooi statement Duitsers’

Intussen is het vizier gericht op de tweede WK-groepswedstrijd. „Het vizier staat zeker al op Ecuador”, aldus Davy Klaassen. „Dat wordt weer een andere wedstrijd dan tegen Senegal. We hebben ze gezien tegen Qatar, maar het blijft moeilijk om in te schatten hoe ze het tegen ons zullen doen. Een van hun sterke punten is hun snelheid, dus daar zijn we beducht voor.”

Bergwijn is ook op zijn hoede voor de kwaliteit van Ecuador. De aanvaller gaf aan dat het lastig is om te spelen tegen teams uit andere werelddelen, die minder bekend zijn. „Omdat je bijna niet weet wat je kunt verwachten en wie er gaat spelen. Het is gewoon een goed team om tegen te spelen. We hebben wat beelden gezien. Het is een sterk team, fysiek goed en ze spelen heel direct”, aldus de aanvaller van Ajax, die het niet zo gek vond, dat Oranje het lastig had gehad tegen Senegal. „Ik denk dat jullie misschien denken, dat Senegal er niks van kan, maar als je kijkt waar alle spelers spelen, in allerlei topcompetities, dan hebben wij het gewoon goed gedaan. Het is lekker als je de eerste wedstrijd wint. Het was een stroeve wedstrijd, maar des te mooier als je dan toch wint.”

Klaassen hoopt op basis

Na zijn goede invalbeurt tegen Senegal, die hij bekroonde met een goal, heeft Klaassen goede hoop, dat hij tegen Ecuador wel in de basis mag beginnen. „Je wil altijd in de basis. Natuurlijk. Ik denk dat ik er sowieso wel dicht tegenaan zit. Ik denk dat ik veel wedstrijden in de basis heb gespeeld. Dat kan ook zomaar weer veranderen. De bondscoach is heel duidelijk over wat hij van je vindt en wat hij van je wil. Ik hoop dat ik er weer in sta.”

Klaassen en Bergwijn toonden zich onder de indruk van het statement dat het Duitse nationale team heeft gemaakt voor de eerste groepswedstrijd tegen Japan om te protesteren tegen de tegenwerking van het gebruik van de OneLove-band door de FIFA, die het dragen van de aanvoerdersband zou bestraffen met een gele kaart. De Duitse internationals poseerden bij de teamfoto met de hand voor de mond als symbool van het snoeren van de mond door de wereldvoetbalbond.

Mooie uiting

„Ik vond het wel een mooie uiting voor het OneLove-statement, dat wij met zeven landen wilden uitdragen. Ik vond het wel een goed statement”, aldus Klaassen, die niet uitsloot, dat Nederland ook nog iets dergelijks zal doen. „Natuurlijk denk je eraan, dat je als groep ook een statement naar buiten wil brengen. Dat moet wel op een pakkende manier zijn. Wat de Duitsers hebben gedaan is een originele manier. originele manier. Het zou kunnen dat wij ook zoiets doen, maar wij hebben het er met het team nog niet over kunnen hebben.” Hoewel Bergwijn benadrukte zich niet te veel met politiek bezig te willen houden, sloot hij zich toch aan bij de opmerking van Klaassen, dat het een mooi statement was.