Waanzinnige comeback in darts: ’Deze partij zal ik nooit vergeten’

„Dit voelt absoluut fantastisch”, jubelde Cross, die na afloop uit respect voor de in het slot van de wedstrijd falende Gurney ingetogen zijn overwinning vierde. „Deze partij zal ik nooit meer vergeten.” Gurney had de finaleplek voor het grijpen, miste bij een stand van 15-10 vier pijlen om nog slechts op één leg van deze zege te komen. Daar kwam de Noord-Ier uiteindelijk nooit. Dankzij een reeks van acht opeenvolgende winnende legs stapte winnaar Cross enigszins vol ongeloof van het podium.

„De fans hebben me uiteindelijk aangespoord om toch nog voor de overwinning te gaan. Ik ben het publiek heel dankbaar voor de steun en ik ben blij dat ik nog in het toernooi zit”, zei Cross. „Het was lange tijd een slecht niveau, omdat ik veel dubbels miste. Op het moment dat het scorend weer goed ging, heb ik me terug in de wedstrijd geknokt. Ik moet me goed voorbereiden op de finale. Als ik er klaar voor ben, dan kan er alles gebeuren.”

In de eindstrijd moet Cross met Michael Smith zien af te rekenen. Smith zegevierde (10-7 in legs) bij de laatste vier over Glen Durrant, die op zijn beurt in de tweede ronde nog Michael van Gerwen had uitgeschakeld. Cross stond dit jaar al tweemaal eerder in een majorfinale. Bij de UK Open verloor hij van Nathan Aspinall en in de Premier League bleek Van Gerwen te sterk.

Daryl Gurney kan het niet geloven dat hij zijn voorsprong tegen Rob Cross alsnog uit handen heeft gegeven. Ⓒ PDC