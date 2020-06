Interne spionagezaak in roemruchte America’s Cup

De namen van de spionnen zijn nog niet bekendgemaakt maar Emirates Team New Zealand, titelhouder in de America’s Cup, heeft de informanten al ontslagen.

De aanleiding om het nu openbaar te maken is hoogstwaarschijnlijk omdat het Nieuw-Zeelandse ministerie van Economische Zaken een onderzoek heeft ingesteld en er blijkbaar ernstige beschuldigingen zijn geuit tegen het Nieuw-Zeelandse team.

„Emirates Team New Zealand laat zich hierdoor niet terugwerpen in de jacht op titelprolongatie of het organiseren van een geweldig evenement deze zomer”, staat er in de verklaring.

De America’s Cup werd al in 1851 voor het eerst gehouden.