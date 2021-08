Alanyaspor bevestigt komst Feyenoorder Leroy Fer

Technisch directeur Frank Arnesen bevestigde eerder al dat hij de middenvelder toestemming had gegeven om naar Turkije af te reizen voor contractbesprekingen, omdat hij bij Feyenoord op het tweede plan was beland. Het betekent dat er na twee seizoenen een einde komt aan de tweede periode van Fer in Rotterdam-Zuid.

De situatie van Fer, die in de zomer van 2019 van Swansea City kwam, was flink veranderd dit seizoen. Hij kreeg te veel concurrentie op het middenveld, waar naast Guus Til ook de Noor Fredrik Aursnes kwam. Slot zag voor hem vooral nog een reserverol in de achterhoede. Daar kwam hij ook op het tweede plan sinds de komst van de Oostenrijker Gernot Trauner.

Leider in de kleedkamer

De keuze was aan Fer om toch onderdeel van de groep te blijven uitmaken of voor een transfer te kiezen. Wat Slot betrof mocht hij zeker in de selectie blijven, omdat de coach hem ondanks zijn reserverol nog steeds een leider in de kleedkamer vond.

„Het is geweldig hoe hij, terwijl hij op de bank zit, meecoacht, de spelers aanvuurt en het team wil helpen”, zei Slot recent. „Alleen daarom al zou je hem willen laten invallen soms.” Maar in de praktijk wil de opvolger van Dick Advocaat graag jonge talenten de kans geven en dat heeft hij ook gedaan.

Fer speelde van 2007 tot 2011 al vier jaar voor Feyenoord, koos toen voor een verrassende overstap naar FC Twente, waarna hij aan een lang Engels avontuur begon. Hij speelde voor Norwich City, Queens Park Rangers en Swansea City voordat hij dus twee jaar terug weer in De Kuip belandde. Met Feyenoord won hij een keer de KNVB-beker, de enige hoofdprijs in zijn lange loopbaan.