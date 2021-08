DFB behandelt maandag klacht over wisselblunder Mark van Bommel

Wolfsburgs nieuwe trainer Mark van Bommel verving in totaal zes spelers in zijn team. De oud-PSV'er had volgens de regels maximaal vijf keer mogen wisselen. Zijn club, met onder anderen topscorer Wout Weghorst in de gelederen, dreigt nu uit het toernooi om de 'DFB Pokal' te vliegen. De positie van Van Bommel zelf staat niet ter discussie.

Van Bommel hoeft niet bang te zijn dat de fout die hij maakte persoonlijke consequenties heeft. „We zijn enorm gefrustreerd en teleurgesteld”, aldus directeur Jörg Schmadtke. „Dit had nooit mogen gebeuren. Desondanks zijn we er ook van overtuigd dat het voor de sportieve ontwikkeling het beste voor de club is in de huidige samenstelling verder te gaan, ook wat betreft de staf. We gaan de zaak wel uitgebreid analyseren en zorgen dat het niet weer voorkomt.”