Wolfsburg houdt na ’wisselfout’ vertrouwen in Mark van Bommel: ’Had nooit mogen gebeuren’

„We zijn enorm gefrustreerd en teleurgesteld”, aldus directeur Jörg Schmadtke. „Dit had nooit mogen gebeuren. Desondanks zijn we er ook van overtuigd dat het voor de sportieve ontwikkeling het beste voor de club is in de huidige samenstelling verder te gaan, ook wat betreft de staf. We gaan de zaak wel uitgebreid analyseren en zorgen dat het niet weer voorkomt.”

Tegen de club die in de competitie op het vierde niveau in Duitsland speelt won Wolfsburg pas na verlenging, met 1-3. De tuchtcommissie van de Duitse voetbalbond gaat zich op korte termijn over de zaak buigen. Preußen Münster heeft inmiddels een protest ingediend.