Oppermachtige Van Vleuten slaat dubbelslag in Tour met ritzege en gele trui

Vollering kwam zo’n drieënhalve minuut na Van Vleuten als tweede over de finish en staat nu ook op de tweede plaats in het algemeen klassement. De achterstand van Marianne Vos, die in de gele trui reed, was nog vele malen groter. De Tour voor vrouwen eindigt zondag.

Extra glans

Van Vleuten vond vooraf dat ’het geel’ meer iets is voor de mannen, maar daar kwam ze op terug na het veroveren van de eerste plek in het klassement. „Nadat ik Marianne Vos erin heb zien rijden, moet ik bekennen dat ik het toch wel een mooie vind.” Extra bijzonder was het voor Van Vleuten dat ze de rit zo overtuigend naar zich toe kon trekken. De Nederlandse reed de laatste 62 kilometer alleen. Ook het feit dat ze in het begin van de Tour heel ziek was, gaf haar overwinning volgens Van Vleuten extra glans.

Van Vleuten kampte met een buikgriep en kon twee dagen niet eten en drinken. „Het hele ’ziek-zijn’ zorgde voor een emotionele achtbaan”, zei Van Vleuten. „Na zes dagen wachten en herstellen, wilde ik in deze rit het grootste tijdsverschil maken. Dat betekent dat je ook op de eerste klim moet gaan. Mijn stijl is altijd aanvallen. Als ik fit zou zijn, zou dit mijn dag zijn.” En dat werd het.

Annemiek van Vleuten Ⓒ ANP/HH

Concurrenten er snel af

Van Vleuten en Vollering waren op de eerste beklimming, de Petit Ballon, al weggereden bij de overige rensters. Onder anderen de Italiaanse Elisa Longo Borghini, een andere kanshebber voor het klassement, kon niet mee. De twee Nederlandse wielrensters kwamen boven met een voorsprong van een kleine anderhalve minuut op Longo Borghini en al bijna acht minuten op Vos.

Op de tweede klim, de Col du Platzerwasel, liet Van Vleuten ook Vollering achter zich. De renster van SD Worx liep al snel een forse achterstand op die alleen maar groter werd. Van Vleuten nam een voorschot op de eindzege in de Tour de France Femmes. De kopvrouw van Movistar heeft met nog één rit te gaan, zondag met de aankomst op La Super Planche des Belles Filles, ruim drie minuten voorsprong op Vollering.

Lorena Wiebes stapte tijdens de zevende etappe af. De 23-jarige sprintster van Team DSM, die twee ritten won, kwam vrijdag tijdens de zesde rit ten val. De opgave van Wiebes betekent dat Vos de groene trui voor het puntenklassement eigenlijk niet meer kan ontgaan. Wiebes stond in dat klassement op de tweede plaats.