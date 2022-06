Premium Het beste van De Telegraaf

Michael Boogerd en Erik Breukink kijken uit naar Tour-clashes ’Mathieu gaat er meteen staan’

Door Michael Boogerd & Erik Breukink Kopieer naar clipboard

Mathieu van der Poel vorig jaar in het geel tijdens de Tour de France. Ⓒ ANP/HH

Als het coronaspook zich weghoudt van het Tour-peloton, ligt er vrijdag vanaf de start in Kopenhagen veel sensatie in het verschiet. Columnisten Michael Boogerd en Erik Breukink blikken vooruit op het grootste wielerspektakel ter wereld, waarin Jumbo-Visma de strijd aangaat met tweevoudig winnaar Tadej Pogacar. In de sprints is het vooral uitkijken naar het duel tussen Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen, en de vraag is of Mathieu van der Poel net als vorig jaar in staat is om in de eerste dagen het geel te pakken.