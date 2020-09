Lewis Hamilton wint chaotische GP van Toscane

In de prille beginfase van de race viel de en na de andere rijder uit, onder wie Verstappen die was gestart vanaf P3. De 22-jarige Nederlander verliet binnen een ronde gedesillusioneerd het circuit. Net als vorige week op Monza bleek zijn bolide niet in orde. Een meter of 150 ging het goed, maar toen het gas er vol opging, was er geen houden meer aan. Een tikje van Kimi Räikkönen was genoeg om de race van de snel teruggevallen Verstappen te beëindigen. Ook Pierre Gasly, vorige week winnaar op Monza, werd slachtoffer van de vroege crash. „Ik ben er wel even klaar mee”, zei Verstappen balend.

De safetycar betrad de baan, maar de ellende was nog lang niet voorbij. Antonio Giovinazzi gaf tegen het einde van de safetycar-situatie te veel en gas beëindigde daarmee op het rechte stuk behalve zijn eigen race. ook die van, Kevin Magnussen, Carlos Sainz en Nicholas Latifi. De rode vlag wapperde, dus volgde een herstart. Na de hervatting van de race bleven Mercedes-coureurs Hamilton en Valtteri Bottas domineren.

Max Verstappen verlaat zijn bolie Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Het crashleed leek voor de rest geleden, maar niks was anders waar. In de 44e ronde crashte Lance Stroll. Hij boorde zijn auto met een rotgang in de bandenstapel. Omdat de bolide van de coureur van Racing Point moest worden weggetakeld, werd voor de tweede keer de wedstrijd stilgelegd. Stroll was de achtste uitvaller. Tussendoor had de oververhitte bolide van Renaul-rijder Esteban Ocon er nog de brui aan gegeven.

Hamilton liet het allemaal gebeuren. De Brit verstevigde met zijn overwinning opnieuw zijn leidende positie in de strijd om het wereldkampioenschap. Bottas liep door zijn tweede plek verder uit op Verstappen. Alexander Albon verzachte de pijn nog enigszins voor Red Bull. De 24-jarige Thai bleef Daniel Ricciardo voor in de strijd om de derde plek. Sergio Perez maakte de top-tien compleet.

