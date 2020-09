Rafael Nadal wint vlotjes na zeven maanden zonder partij

Beide spelers hoefden in de eerste ronde in Rome niet in actie te komen. Carreno Busta haalde eerder deze maand bij de US Open nog de laatste vier. Tegen ’gravelkoning’ Nadal had hij echter niets in te brengen. De nummer 2 van de wereld verloor in zes onderlinge duels nog nooit van Carreno Busta. Nadal speelt in de volgende ronde tegen de Serviër Dusan Lajovic of de Canadees Milos Raonic.

Nadal kwam eind februari voor de laatste keer in actie. Hij won toen het toernooi in Acapulco. Daarna lag het tennis op de ATP Tour door de coronacrisis tot begin augustus stil. Nadal besloot echter niet aan de US Open deel te nemen uit bezorgdheid over de opleving wereldwijd van het gevreesde longvirus.

Bekijk ook: Rafael Nadal vreest stiuatie in Parijs

„Daar heb ik achteraf geen spijt van. Ik heb mede daardoor veel tijd gehad om de juiste trainingen af te werken”, liet hij weten. De 19-voudig majorwinnaar begint later deze maand als titelverdediger aan de Open Franse titelstrijd op Roland Garros in Parijs.