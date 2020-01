Gertjan Verbeek: olifant noch grijze muis

Trainer van Adelaide United, Gertjan Verbeek met zijn vrouw Sabine en dochter Sinne Ⓒ Hans Ruggenberg

Ver weg van het constant draaiende voetbalcircus in Europa heeft Gertjan Verbeek de rust gevonden. Aan de andere kant van de wereld geniet hij met zijn vrouw Sabine en dochtertje Sinne van een nieuw avontuur. Als trainer van Adelaide United FC weet de voetbaltrainer dat hij er sportief niet op vooruit is gegaan, maar dat hij in Australië wel zijn leven en dat van zijn gezin verrijkt.