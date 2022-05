Nederlandse topdarters bundelen krachten en vormen nieuw team

De komende drie jaar komen ze onder deze teamnaam uit tijdens alle toernooien op de dartskalender. Het doel is vooral om elkaar te stimuleren, te motiveren en wedstrijden te analyseren. „Wat in het schaatsen kan met individuele sporters in een team, moet ook lukken in het darts. Daar ben ik altijd van overtuigd geweest”, legt Chris Woerts, sportmarketeer en oprichter van het team uit.

Van Gerwen, de huidige nummer drie van de wereld, is strijdvaardig en hoopt dat de samenwerking hem terugbrengt naar de nummer één positie op de wereldranglijst. „Het afgelopen jaar ben ik mijn nummer 1-positie op de wereldranglijst kwijtgeraakt. Deze wil ik dolgraag terugveroveren. Door samen in één team te stappen waarin veel ervaring en talent zit, denk ik dat we allemaal beter kunnen gaan presteren. En ik weer terug kan komen daar waar ik hoor: op plek 1.”

Ook Raymond van Barneveld is blij dat hij zich heeft aangesloten bij het team. De 55-jarige darter haalt nieuwe inspiratie uit deze nieuwe stap in zijn carrière. „Het is voor mij altijd een droom geweest om in een team te spelen. Dit is nu mogelijk met TOTO Dart Kings, met daarin allemaal jongens die strijden voor de prijzen. Dat geeft mij inspiratie om dit ook weer te doen. Ik hoop met mijn ervaring ook een steentje bij te dragen aan het team. Trots dat ik hier onderdeel van mag zijn.”