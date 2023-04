’Voormalig RKC-speler Youri Petrov (48) overleden’

Petrov tekende op zijn zestiende zijn eerste profcontract bij het Oekraïense Dnjepr Dnjepropetrovsk. Na korte periodes bij Spartak Moskou en Lokomotiv Moskou kwam de snelle aanvaller medio jaren negentig naar Nederland. Petrov was in beeld om naar Ajax te verkassen maar trainer Louis van Gaal koos na een proefperiode voor Finidi George, waarna hij RKC-trainer Bert Jacobs tipte, zodat Petrov in Waalwijk terecht kwam.

Bij RKC maakte hij zoveel indruk, dat FC Twente hem voor een recordbedrag overnam in 1995. In Enschede kwam de keerzijde in het leven van Petrov in de vorm van een alcoholprobleem al naar voren. De aanvaller moest vertrekken na drankmisbruik.

Petrov keerde terug bij RKC en zou later nog voor ADO Den Haag, FC Volendam en kleinere clubs in Rusland en Oekraïne spelen, maar de neergang was al ingezet. De afgelopen jaren kwam Petrov alleen nog in de krant met verhalen over zijn persoonlijke sores. Onder andere de Russische kranten Gazeta en Sports Express berichten dat aan de lijdensweg een einde is gekomen door het overlijden op de leeftijd van slechts 48 jaar.