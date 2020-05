Fitte Ehizibue houdt hoofd koel in coronagekte: ’Ik wil ontdekken’

Kingsley Ehizibue ondergaat een coronatest. Ⓒ BSR

Kingsley Ehizibue (24) heeft net verteld over de weken richting de hervatting van zijn debuutseizoen in de Bundesliga en zijn oproep voor de nationale ploeg van Nigeria. In de uren erna druppelen de eerste resultaten van de coronatests binnen bij zijn club 1. FC Köln. Deze worden al snel openbaar. Sindsdien is de voormalig rechtsback van PEC Zwolle speler van de meest besproken club van Duitsland. Twee spelers en een fysiotherapeut testten positief. „Ik ben gelukkig fit”, zegt Ehizibue.