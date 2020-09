Ajax: ’Met Jumbo-Visma naar de top fietsen’

„Als ze commercieel aanhaken, kunnen we door samen te werken nog sneller gaan en gebroederlijk naar de top fietsen”, zegt wielerliefhebber en commercieel directeur van Ajax, Menno Geelen.

„Ik vind het mooi dat ploegen als Jumbo-Visma ons als voorbeeld stellen en ik heb ook veel contact met Richard Plugge (ploegbaas, red.) en Merijn Zeeman (ploegleider, red.). We wisselen zaken uit op allerlei gebied, zo kunnen we van elkaar leren. Het mooie is dat we geen concurrenten zijn en elkaar op commercieel gebied én andere terreinen proberen te versterken”, aldus Geelen.