Lavreysen naar tiende WK goud: ‘We gunnen elkaar niks’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Hebbes! Harrie Lavreysen heeft alle reden om te lachen, want zijn tiende wereldtitel is binnen.

SAINT-QUENTIN - Ze klopten elkaar op de brede schouders en evalueerden samen de finale van de keirin, waarin Harrie Lavreysen zijn tiende wereldtitel pakte, maar Jeffrey Hoogland kwam akelig dichtbij. „Ik had pijn joh, in die laatste bocht”, zei Lavreysen. Na de finish sloeg Hoogland woest op zijn stuur, waarna hij keihard ten val kwam. „Het lijken alleen schaafwonden, maar straks weet ik pas de echte schade. De meeste pijn is er omdat dit mijn kans was op een individuele wereldtitel.”