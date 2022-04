Premium Het beste van De Telegraaf

PSV wil tegen Leicester City afrekenen met slechte traditie

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

PSV-trainer Roger Schmidt lijkt doelman Joël Drommel (uiterst rechts) opnieuw op de bank te gaan posteren. foto anp/hh Ⓒ ö

AMSTERDAM - Met Cody Gakpo als grote blikvanger en de positie onder de lat als hoofdpijndossier gaat PSV in het King Power Stadium van Leicester City op jacht naar een plek bij de laatste vier in de Conference League. Alles wijst erop dat trainer Roger Schmidt na het slechte optreden van Joël Drommel tegen FC Twente toch weer een keeperswissel gaat doorvoeren en voor Yvon Mvogo onder de lat kiest. Het goede nieuws voor Schmidt is dat zijn belangrijkste aanvallende troef Gakpo fit genoeg is om vanaf het begin te spelen.