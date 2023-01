Ten Hag vindt zichzelf geen Harry Potter

Dat United zaterdagavond ten koste van Reading een plaats in de achtste finales van het belangrijkste bekertoernooi van Engeland bereikt, zal niet als wonder worden opgevat. Daar is pas sprake van als Ten Hag & co Arsenal en Manchester City uiteindelijk zou voorblijven in de titelstrijd. Die twee teams troffen elkaar vrijdagavond al en dat duel werd dankzij een goal van Nathan Aké een prooi voor City.

Goede vorm

Ten Hag hoopt zaterdag weer op de doeltreffendheid van Marcus Rashford, die zich na het WK goed laat gelden bij de Mancunians. „Het is duidelijk dat Marcus op dit moment in heel goede vorm steekt”, aldus de coach, die Rashford in negen van de tien laatste wedstrijden zag scoren. „Hij heeft vertrouwen en presteert daardoor ook beter. Natuurlijk reiken we hem met de technische staf dingen aan, maar uiteindelijk is het aan de speler zelf. Ik ben geen Harry Potter”, lachte Ten Hag vrijdag op de persconferentie.

De oefenmeester ging ook nog even in op de situatie van Harry Maguire, die amper aan spelen toe komt. „Na het WK zou hij gaan spelen, maar werd hij ziek. Vervolgens werken wij een goede reeks af, en dan moet je even wachten op je kans. Dat zijn de wetten van het topvoetbal. Als je kans komt, moet je er klaar voor zijn.”