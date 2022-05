Opvallend: olympisch kampioene Carlijn Achtereekte verruilt schaatsen voor wielrennen

In april liep haar contract bij de schaatsploeg van Team Jumbo-Visma af en dat dwong Achtereekte om na te denken over de toekomst. Haar conclusie: het is mooi geweest op de ijsbaan, maar ik ben nog niet klaar met topsport. Sportief directeur Merijn Zeeman werkte mee aan haar overgang naar de wielertak.

„Ik heb diep in mijn hart altijd een passie voor wielrennen gehad”, zegt Achtereekte. „Ik dacht stiekem weleens: waarom ga ik dat eigenlijk niet doen? Maar ja, het schaatsen ging goed en daar lag mijn focus. Nu krijg ik alsnog de kans om me te ontwikkelen tot profrenner en daar ben ik heel dankbaar voor.”

Olympisch kampioene

Achtereekte boekte bij de schaatsploeg van Jac Orie een aantal mooie resultaten. In 2018 werd ze olympisch kampioene op de 3000 meter, in 2020 veroverde ze zilver op de 3000 meter bij de het WK afstanden en in 2021 behaalde ze brons op de 5000 meter bij de WK afstanden.

Esra Tromp, manager van de wielerformatie, verwacht veel van Achtereekte. „We kijken binnen Jumbo-Visma altijd naar hoe we elkaar beter kunnen maken. Carlijn mist weliswaar de routine van fietsen in een peloton en ook op technisch en tactisch vlak is er werk aan de winkel, maar ze brengt onze ploeg ook veel. Een topsportmentaliteit en ervaring met presteren op het allerhoogste niveau bijvoorbeeld.”

Spel op de fiets

De komende weken ligt de focus op het vergroten van het duurvermogen en op techniektraining, zegt Tromp. „Met Carlijns fitheid zit het wel goed, dat hebben de waardes laten zien. De grootste uitdaging schuilt in het spelen van het spel op de fiets. Het leren positioneren, het kunnen inschatten van kansen, assertief rijden. Daar hebben we de komende periode veel aandacht voor.”

De vrouwenploeg van Jumbo-Visma gaat vanaf 11 mei op trainingskamp. Achtereekte is daar ook bij. Aansluitend rijdt ze een aantal kleinere wedstrijden en criteriums. Ze verschijnt ook aan de start bij het NK op de weg op 25 juni.