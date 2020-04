’Oranje was totaal verloren’

In de reguliere speeltijd stopte Toldo een penalty van Frank de Boer en raakte Patrick Kluivert vanaf elf meter de paal. In de penaltyserie die volgde na 120 minuten voetbal miste De Boer nogmaals en kregen ook Jaap Stam en Paul Bosvelt hun strafschop er niet in. „Ik rekende er al sinds de avond ervoor op dat het zou uitlopen op een penaltyserie”, zegt de 58-jarige Italiaan in gesprek met FCInter1908.it. „Oranje had geen idee wat er allemaal gebeurde. Ze waren totaal verloren.”

Volgens Toldo was scheidsrechter Markus Merk op 29 juni 2000 op de hand van Oranje. Al na een kwartier moest verdediger Gianluca Zambrotta met twee keer geel vertrekken. Op de toegekende penalty’s leek echter weinig aan te merken. „De scheidsrechter bevoordeelde Oranje als het thuisland. We liepen in een val tijdens die halve eindstrijd.”

Gedegen voorbereiding Toldo

Toldo had zich de avond voor het duel goed voorbereid. „Ik stak de floppy disk in mijn computer en heb al hun penaltyspecialisten bestudeerd”, verklapt de 1 meter 96 lange doelman. Het legde Toldo geen windeieren. De toenmalig goalie van Fiorentina moest alleen het antwoord schuldig blijven op de tweede penalty van Kluivert. Edwin van der Sar stopte de penalty van Paolo Maldini, maar dat was bij lange na niet genoeg. Een voetbaltrauma was geboren voor het Nederlands elftal.

Ook trauma voor Italië

Een paar dagen liep Italië overigens een minstens zo groot trauma op. In De Kuip leek de Europese titel al binnen tegen Frankrijk, maar dankzij een late gelijkmaker van Silvain Wiltord moest er worden verlengd. David Trezeguet schoot in de verlenging de Italiaanse droom aan flarden.