Domper voor Tyrone Spong: streep door groots boksgevecht tegen ex-wereldkampioen

De 36-jarige Spong, geboren in Paramaribo, is sinds 2015 actief als bokser. Daarvoor vocht hij ook als kickbokser, onder meer voor Glory. Al zijn veertien partijen als pure vuistvechter sloot hij winnend af, waarvan dertien keer met een knock-out. Al moet gezegd worden dat hij nog nooit met iemand als Ruiz Jr de ring deelde.

Met zijn Mexicaans-Amerikaanse opponent zou Spong de voormalig kampioen van de WBA (Super), IBF, WBO en IBO treffen. Ruiz Jr zorgde in 2019 voor een sensatie door Anthony Joshua op punten te verslaan en de Brit op die manier diens vier kampioensgordels af te nemen. Een half jaar later kwam hij in een rematch echter tekort en heroverde Joshua zijn titels. Van zijn 36 partijen verloor Ruiz Jr er slechts twee.

Spongs meest recent partij was een MMA-gevecht tegen Sergei Kharitonov. De Surinaamse-Nederlander, bekend om zijn verwoestende stoten, was op de grond geen partij voor de Rus en verloor in de tweede ronde op technische knock-out.

De naam van Spong werd de laatste jaren ook geregeld gelinkt aan Rico Verhoeven. Beide hebben vaker gezegd niet onwelwillend tegenover een gevecht te staan, maar tot een daadwerkelijke clash kwam het evenwel (nog) niet. Spong heeft net als ‘The King of Kickboxing’ een koninklijke bijnaam ‘The King of the Ring’ en klopte als kickbokser onder anderen grootheden als Melvin Manhoef, Peter Aerts, Remy Bonjasky en Ray Sefo.