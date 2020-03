Steeds meer landen willen uitstel Olympische Spelen

„Japan heeft veel middelen geïnvesteerd in de Olympische Spelen en natuurlijk zijn zij er heilig van overtuigd dat de Spelen door moeten gaan. Maar dat tart het gezonde verstand. We kunnen daar niet achter blijven staan. Mensenlevens komen op de eerste plaats”, zegt Vanja Udovicic, voorzitter van het comité van Servië.

Zlatko Matesa, voorzitter van het Kroatische olympische comité, zegt dat het „onmogelijk” is om de Spelen nu door te laten gaan. „Niemand wil dat de Spelen worden uitgesteld, maar ik denk dat we in de buurt komen van een dergelijk scenario, omdat het de enige optie lijkt te zijn. Sport is in heel Europa gestopt en niemand weet wanneer het zal worden hervat.” Matesa pleit voor uitstel van een aantal maanden.

Eerder pleitten onder meer de olympische comité’s van Spanje en Brazilië voor uitstel, net als de Amerikaanse atletiekbond en de Amerikaanse zwembond.

In Nederland wil wielerbond KNWU dat de Spelen worden verplaatst. NOC*NSF, de Nederlandse sportkoepel, vond het zaterdag nog te vroeg voor een standpunt. Wel vindt zondag weer overleg plaats.