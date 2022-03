Nog gekker: op doel kiest hij voor Blaswich, de sluitpost van Heracles Opvallend: Barça-keeper negeert Messi in beste elf met wie hij ooit samenspeelde

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Ter Stegen met zijn favoriete elf Ⓒ Screenshot video

BARCELONA - Marc-André Ter Stegen was vermoedelijk niet de beste vriend van Neymar, Luis Suarez en Lionel Messi bij FC Barcelona. De 29-jarige Duitse doelman stelde in een video van de Duitse voetbalbond zijn droomelftal samen van spelers met wie hij ooit samenspeelde en had daarin geen plaats voor het drietal. Zelfs niet voor Messi.