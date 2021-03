Ronald Koeman zit met Barcelona Atlético op de huid: ’Ploeg is bijzonder gemotiveerd’

„De ploeg is bijzonder gemotiveerd. Maar niet vanwege de resultaten van de andere teams, het komt van binnenuit. We kijken niet naar anderen, maar focussen op ons eigen spel”, zei Koeman tegen de Spaanse pers. „We spelen met veel energie, die ploeg is in een ongelooflijke fysieke conditie.”

Atletico verkeert in een heuse vormcrisis. De koploper van de Primera División heeft in de laatste acht competitieduels maar liefst elf punten laten liggen. Ondanks dat Koeman liet weten niet graag over andere teams te praten, wilde hij wel loslaten dat Barcelona alles op alles moet zetten om de koploper nog in te kunnen halen. „Atlético is sterk en wij moeten tot de laatste wedstrijd vechten om de titelstrijd van ze te winnen." De formatie van de Nederlandse coach klimt bij winst maandag over Real Madrid naar de tweede plaats.

De goede reeks in de competitie biedt volgens Koeman geen garanties voor de wedstrijd tegen Huesca. Hij weet dat het momentum dat zijn ploeg heeft, snel kan omslaan „Vandaag schijnt de zon, morgen kan het regenen”.

Lionel Messi staat voor een mijlpaal wanneer hij recordhouder Xavi evenaart met zijn 767e optreden in alle competities voor Barcelona. „Het feit dat hij Xavi evenaart is ongelooflijk”, zei Koeman. „Maar kijk ook naar alle doelpunten die hij heeft gemaakt, naar het aantal trofeeën dat hij omhoog heeft mogen houden. Alles wat hij doet is bijzonder.”