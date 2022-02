Premium Het beste van De Telegraaf

Sublieme, gouden race van Suzanne Schulting laat ouderlijk huis ontploffen: ’We hebben staan schreeuwen’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Hebbes! Suzanne Schulting klopt de Zuid-Koreaanse Min-jeong Choi op de streep en volgt zichzelf op als olympische kampioen. Ⓒ René Bouwman

PEKING - Alleen Suzanne Schulting weet hoe extreem hoog de druk was voordat ze de finale van haar leven moest rijden. Het dramatoernooi van de mannen zeulde ze mee, om als titelverdedigster die last vlak voor het startschot te laten vallen. Op het moment van haar vreugde-explosie in Peking, ’ontplofte’ ook het ouderlijk huis in Uilesprong, waar haar ouders Hannie en Jan hun emoties de vrije loop lieten. „We hebben enorm staan schreeuwen en huilen toen ze als eerste over de finish kwam”, zei Hannie, nadat haar dochter voor tweede maal op rij olympisch shorttrackgoud had gepakt op de 1000 meter.