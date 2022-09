Erik Pieters in Engeland naar West Bromwich Albion

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Ancelotti prijst aanval Real Madrid met Vinícius en Rodrygo

17.41 uur: Real Madrid-coach Carlo Ancelotti prijst zijn Braziliaanse aanvalsduo Rodrygo en Vinícius, dat de club laat dromen van succes in afwezigheid van vaste spits Karim Benzema. De Spaanse titelhouder neemt het woensdag in het eigen Bernabeu op tegen RB Leipzig, maar moet de Franse aanvaller nog altijd missen.

„We zijn enthousiast over onze aanval, over onze jonge spelers. Karim laat ons dromen van prijzen, maar op den duur raak je er gewend aan wat hij allemaal doet. Dus, als een jonge speler doorbreekt, doet het je nog meer”, aldus de Italiaanse oefenmeester.

Volgens Ancelotti kan Benzema, die kampt met een blessure aan zijn rechterdijbeen, misschien spelen in de stadsderby tegen Atlético van zondag. In de wedstrijd tegen Leipzig zal hij worden vervangen door een van de Brazilianen of door de Belg Eden Hazard. „In de twee wedstrijden zonder Karim heeft Hazard gedaan wat we van hem hebben gevraagd”, zei Ancelotti. „Maar belangrijker nog is dat het team het goed heeft opgepakt, want we scoorden zeven keer.”

De Italiaanse coach waarschuwt voor gevaarlijke aanvallers bij Leipzig. „Niet alleen Timo Werner maar ook Christopher Nkunku, die sinds afgelopen seizoen goed speelt, Dominik Szoboszlai die veel kwaliteiten heeft en de ervaren Emil Forsberg. Het is een gevaarlijke ploeg.”

Hartono gelijk uitgeschakeld op WTA-toernooi Chennai

17.12 uur: Voor Arianne Hartono zit het WTA-toernooi van Chennai er al na één ronde op. De 26-jarige Nederlandse was in de openingsronde kansloos tegen de Britse Katie Swan: 1-6 2-6. Hartono probeerde zich vorige maand te plaatsen voor de US Open, maar ze bleef in New York steken in de tweede kwalificatieronde.

Net als Hartono, 156e op de wereldranglijst, werd ook de als eerste geplaatste Amerikaanse Alison Riske-Amritraj gelijk uitgeschakeld op het hardcourt in Chennai, een stad in India.

Manchester City denkt dat Haaland ’X Factor’ kan zijn in Europa

17.11 uur: In het streven nu eindelijk eens de Champions League te winnen, kan Erling Haaland voor Manchester City dit seizoen wel eens de ’X Factor’ zijn. Dat zei Ilkay Gündogan, middenvelder van de Engelse kampioen. City speelt woensdag in het Europese toptoernooi tegen Borussia Dortmund, uitgerekend de vorige club van de Noorse superspits.

„Een spits van zijn niveau kan het verschil maken in de grote wedstrijden”, aldus Gündogan, die ook een verleden in Dortmund heeft. „Laten we het hopen. Haaland is geweldig begonnen aan zijn eerste seizoen in de Engelse competitie. Het winnen van de Champions League is onze grote droom. We zijn er vaak dichtbij geweest, maar het is ons nooit gelukt. Misschien dat het met hem wel lukt.”

Vorig seizoen verloor de formatie van trainer Pep Guardiola in de halve finales van de latere winnaar Real Madrid. Daarvoor verloor City in de finale van het Londense Chelsea. Gündogan: „Op dit hoge niveau geven details vaak de doorslag. We konden helaas niet afdwingen dat die in ons voordeel uitvielen. Maar we geven het niet op en hebben met Haaland nu een bijzondere troef in handen.”

Verdediger Pieters in Engeland naar West Bromwich Albion

16.38 uur: De Nederlandse verdediger Erik Pieters heeft een nieuwe club gevonden in Engeland. De 34-jarige Pieters, die achttien interlands voor het Nederlands elftal speelde, gaat aan de slag bij West Bromwich Albion. Hij ondertekende een contract tot het einde van het seizoen bij de club die uitkomt in het Championship, het tweede niveau.

Pieters degradeerde afgelopen jaar met Burnley uit de Premier League. Het contract van de oud-speler van FC Utrecht en PSV werd daarna niet verlengd. Pieters trainde de afgelopen weken mee met West Bromwich Albion en dat levert hem nu een dienstverband op. De club van manager Steve Bruce staat op de zestiende plaats in de competitie met 24 clubs.

Pieters ging in 2013 van PSV naar Stoke City. Afgezien van een half jaar op huurbasis bij de Franse club Amiens speelt hij sindsdien in Engeland.

Geblesseerde keeper Juventus in Poolse selectie voor duel Oranje

16.00 uur: Hoewel doelman Wojciech Szczesny momenteel geblesseerd is, maakt hij wel deel uit van de Poolse selectie voor het duel met het Nederlands elftal in de Nations League. Bondscoach Czeslaw Michniewicz hoopt dat zijn nummer 1 op tijd hersteld is. Szczesny (32) liep eind vorige maand een voetblessure op en staat sindsdien aan de kant.

Volgens trainer Massimiliano Allegri van Juventus kan de Poolse doelman mogelijk woensdag in de Champions League tegen Benfica weer bij de selectie zitten. De Italiaanse club begon het toernooi vorige week met een nederlaag bij Paris Saint-Germain (2-1).

De Poolse bondscoach heeft uit voorzorg vier keepers geselecteerd voor de Nations League-wedstrijden tegen Oranje (op 22 september in Warschau) en Wales (25 september in Cardiff). Feyenoord-middenvelder Sebastian Szymański, topscorer Robert Lewandowski en oud-Ajacied Arek Milik (nu Juventus) zijn de bekendste spelers. Ook middenvelder Mateusz Klich, die in Nederland voor PEC Zwolle, FC Twente en FC Utrecht speelde, zit er bij.

Na de vier wedstrijden in de Nations League van eind vorig seizoen gaat Nederland aan kop met 10 punten. België volgt met 7 punten, Polen heeft er 4 en Wales 1.

Oranje-doelman Flekken verlengt contract bij Freiburg

15.58 uur: Doelman Mark Flekken heeft zijn contract bij SC Freiburg verlengd. Voor hoeveel jaar de keeper van het Nederlands elftal heeft bijgetekend, wilde de club uit de Bundesliga echter niet zeggen.

In 2018 nam Freiburg Flekken over van MSV Duisburg. Sindsdien heeft de 29-jarige doelman zestig officiële wedstrijden voor de club gespeeld. „Mark heeft alles wat een moderne keeper nodig heeft”, zei sportdirecteur Klemens Hartenbach. „De bal is zijn vriend, of hij hem nu in zijn handen of aan zijn voeten heeft.”

„Ik voel me hier thuis”, vulde Flekken aan. „En ik ben trots op wat wij samen bij deze club presteren. Uiteraard wil ik nog meer bereiken. Daarvoor ga ik heel hard werken.”

Bondscoach Louis van Gaal liet de Limburger begin dit jaar debuteren in Oranje. Flekken keepte inmiddels vier interlands.

Motorcoureur Márquez keert terug bij Grand Prix in Aragón

14.25 uur: Motorcoureur Marc Márquez maakt dit weekend zijn rentree bij de Grand Prix in het Spaanse Aragón. Dat besluit volgt na een geslaagde tweedaagse test op het circuit van Misano. De zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP miste de laatste zes grands prix vanwege een armblessure.

„Een grote glimlach, want ik doe dit weekend mee aan de Grand Prix in Aragon”, vertelt de Spanjaard in een videoboodschap op sociale media. „Na gesprekken met de artsen en mijn team hebben we besloten dat het voor mijn herstel het beste is om verder te gaan op de motor. Ik ga kilometers maken met het oog op volgend jaar. Dat ik dat kan doen tijdens de GP van Aragón, onder toeziend oog van de Spaanse fans, is geweldig.”

Márquez is inmiddels hersteld van een operatie aan zijn linkerarm, die hij eind mei blesseerde bij een valpartij in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De Spanjaard brak zijn rechterarm tijdens de GP van Spanje in 2020. Hij miste daarna het gehele seizoen omdat hij nog drie operaties moest ondergaan.

„Het doel voor dit weekend is om fitter te worden door te rijden en zijn fysieke gesteldheid te peilen in de intensiteit van een raceweekend”, meldt zijn ploeg Honda in een verklaring.

Belgische voetbalclub eist kwart miljoen schadevergoeding van fan

13.36 uur: De Belgische voetbalclub Beerschot eist een schadevergoeding van ruim een kwart miljoen van een lid van de harde kern. Deze 28-jarige man liep eind vorig jaar tijdens de verloren stadsderby tegen Antwerp FC het veld op en gooide brandend vuurwerk in het vak met supporters van de tegenstander.

„Het was niet alleen levensgevaarlijk, hij stond ook niet stil bij de gevolgen voor zijn eigen club, Beerschot”, zei de advocaat van Beerschot dinsdag voor de rechtbank, die de zaak behandelt. De club moest voor straf twee wedstrijden zonder publiek spelen. Beerschot zegt daardoor zeker 254.000 euro aan inkomsten te zijn misgelopen. „Reputatieschade is daar dan niet eens bij opgenomen. Eén dwaze actie van één individu kan aanzienlijke schade berokkenen.”

De hooligan, die in 2017 al eens werd veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur na het mishandelen van een supporter van Antwerp, riskeert een gevangenisstraf van 1,5 jaar. Justitie eiste daarnaast een stadionverbod van zes jaar. Hij wordt verdacht van onder meer poging tot doodslag en brandstichting.

De verdachte zei eerder al dat hij op de dag van de wedstrijd te veel alcohol had gedronken na een ruzie met zijn vriendin. Hij betrad het veld met een bivakmuts op en zwarte handschoenen aan. De beladen derby lag een tijdje stil na het incident.

De uitspraak is op 11 oktober. Beerschot degradeerde afgelopen seizoen uit de hoogste klasse in België.

Paris Saint-Germain mist Kimpembe in Champions League

12.06 uur: Paris Saint-Germain moet het de komende weken doen zonder verdediger Presnel Kimpembe. De Franse international heeft een hamstringblessure opgelopen en staat volgens de medische staf zo’n zes weken aan de kant. Dat betekent dat Kimpembe mogelijk het restant van de groepsfase van de Champions League volledig mist.

De kampioen van Frankrijk gaat zonder de 27-jarige verdediger naar Israël voor het duel van woensdag met Maccabi Haifa. Ook reservekeeper Keylor Navas en middenvelder Renato Sanches blijven vanwege fysieke problemen achter in Parijs.

PSG begon de Champions League vorige week met een zege op Juventus, dankzij twee doelpunten van Kylian Mbappé (2-1). De laatste groepswedstrijd is op 2 november in Turijn tegen de Italiaanse club. Maccabi Haifa begon de groepsfase met een nederlaag bij Benfica (2-0).

Mackaij wordt ploeggenote Van Vleuten bij Movistar

11.43 uur: Floortje Mackaij verruilt Team DSM voor de vrouwenploeg van Movistar. De 26-jarige renster uit Woerden heeft een contract voor twee jaar getekend bij de Spaanse ploeg van Annemiek van Vleuten.

„Ik kijk uit naar deze nieuwe stap bij Movistar”, zegt Mackaij. „Ik heb het gevoel dat het tijd is voor een verandering en dat ik daar klaar voor ben. Na tien jaar bij Team DSM en diens voorgangers is de tijd rijp voor iets nieuws. Ik denk dat ik nog veel kan verbeteren. Met de selectie die Movistar voor 2023 heeft, kunnen we een van de beste World Tour-teams worden; zo niet de beste”, zegt ze.

Naast de 39-jarige Van Vleuten, die eind volgend jaar haar loopbaan beëindigt, treft Mackaij ook Liane Lippert bij haar nieuwe ploeg. De Duitse maakte eerder al bekend dat ze overstapt van DSM naar Movistar.

Mackaij behoort tot de Nederlandse ploeg voor de wegwedstrijd bij de WK van volgende week in het Australische Wollongong.

Van der Poel koerst voor vertrek naar WK nog in Wallonië

11.07 uur: Mathieu van der Poel doet in de aanloop naar de WK in Australië mee aan de GP van Wallonië. Zijn Belgische ploeg Alpecin-Deceuninck maakte bekend dat Van der Poel woensdag als kopman aan de start staat van de koers over bijna 200 kilometer, die eindigt op de Citadel van Namen, een 100 meter hoge heuvel.

De 27-jarige Van der Poel nam enkele weken rust nadat hij tijdens de Tour de France was afgestapt vanwege een gebrek aan vorm. Eind vorige maand maakte de Nederlander zijn rentree. Van der Poel reed sindsdien enkele kleinere koersen waarvan hij er twee won: de Stadsprijs Geraardsbergen en Izegem Koers.

Van der Poel geeft donderdag in België een persconferentie, waarin hij vooruitblikt op de WK en het komende veldritseizoen. Het is de bedoeling dat hij zaterdag ook nog meedoet aan de Primus Classic in Haacht. Van der Poel vliegt daarna naar Australië. Hij doet volgende week woensdag mee aan de gemengde ploegentijdrit en is vier dagen later een van de Nederlandse troeven in de wegwedstrijd.

Vorig jaar won de Fransman Christophe Laporte, die nu voor Jumbo-Visma rijdt, de GP van Wallonië.

Wereldkampioen Alaphilippe met Laporte en Bardet naar WK

10.33 uur: Julian Alaphilippe krijgt onder anderen Christophe Laporte en Romain Bardet met zich mee naar Australië, waar hij op jacht gaat naar zijn derde wereldtitel op rij. Alaphilippe (30) veroverde de afgelopen twee jaar de regenboogtrui in de wegwedstrijd. De Fransman behoort nu als gevolg van zijn problematische aanloop naar de WK in Wollongong echter niet tot de favorieten.

De renner van Quick-Step - Alpha Vinyl kwam eind vorige maand ten val in de elfde etappe van de Vuelta. Daarbij schoot zijn schouder uit de kom. Alaphilippe, die dit voorjaar in Luik-Bastenaken-Luik bij een val al zware blessures had opgelopen, staat sindsdien aan de kant. Als regerend wereldkampioen heeft de Fransman echter automatisch startrecht bij de WK en daar maakt hij gebruik van.

Bondscoach Thomas Voeckler selecteerde daarnaast Laporte (van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma), Bardet, Valentin Madouas, Quentin Pacher, Florian Sénéchal, Pavel Sivakov, Rémi Cavagna en Bruno Armirail. Die laatste twee rijden in Australië ook de individuele tijdrit en gemengde ploegentijdrit. De WK beginnen zondag met de tijdritten voor vrouwen en mannen. Opvallende afwezige in de Franse ploeg is David Gaudu, nummer 4 van de afgelopen Tour de France.

Champions League-winnaar Real Madrid maakt ook financieel winst

10.19 uur: Real Madrid heeft een sportief zeer succesvol seizoen ook in financieel opzicht positief afgesloten. De Spaanse kampioen en winnaar van de Champions League maakte 13 miljoen euro winst in het seizoen 2021-2022. De inkomsten bedroegen 722 miljoen euro, ruim 10 procent meer dan een jaar eerder toen de coronacrisis ook op de voetbalclubs veel impact had.

De ploeg van trainer Carlo Ancelotti veroverde afgelopen seizoen de Spaanse titel en won voor de veertiende keer de Champions League. De club moest als gevolg daarvan flink wat bonussen uitkeren aan de spelers, wat de winst drukte.

Sinds het uitbreken van de pandemie, begin 2020, liep Real Madrid volgens de boekhouders al bijna 400 miljoen euro inkomsten mis. De club zegt nog steeds de financiële gevolgen van de coronacrisis te ondervinden. De omzet ligt daardoor nu lager dan in het seizoen 2018-2019.

Net als in Nederland moesten ook de clubs in Spanje lang in lege stadions zonder publiek spelen. Real gebruikte de coronaperiode om het stadion Santiago Bernabéu te verbouwen en week uit naar het veel kleinere stadion op het trainingscomplex. Vorig jaar keerde de ’Koninklijke’, samen met de fans, terug in Estadio Santiago Bernabéu.

Centraal-Amerikaanse Spelen gaan niet door na schorsing Guatemala

08.54 uur: De twaalfde editie van de Centraal-Amerikaanse Spelen, die van 27 oktober tot 13 november zou plaatsvinden in Guatemala en Costa Rica, gaat niet door. Dat maakte het regionale organisatiecomité Ordeca maandagavond (lokale tijd) bekend. De reden voor de afgelasting is de schorsing die het Internationaal Olympisch Comité (IOC) Guatemala oplegde.

Volgens het IOC handelt het nationaal comité van het land uit Midden-Amerika niet volgens de regels van het olympisch manifest. Sporters uit Guatemala mogen daardoor voorlopig niet onder de naam en vlag van hun land meedoen aan internationale evenementen. Guatemala krijgt gedurende de schorsing ook geen financiële steun.

De volgende editie van de Centraal-Amerikaanse Spelen staat gepland voor 2025.

Bondscoach Page tekent vierjarig contract bij Wales

07.29 uur: Bondscoach Rob Page heeft een vierjarig contract getekend bij de voetbalbond van Wales. De coach begeleidt het Welshe voetbalelftal daardoor onder meer in de kwalificaties voor het EK 2024 en het WK van 2026. Zijn oude contract liep oorspronkelijk na het WK van eind dit jaar af.

Onder leiding van Page bereikte Wales vorig jaar de laatste 16 op het EK. Ook plaatste het land zich voor het eerst sinds 1958 voor het WK.

„Er is geen grotere eer dan het coachen van je nationale team en ik kan niet wachten op de uitdagingen die de komende vier jaar zullen brengen, te beginnen met ons eerste WK in 64 jaar”, zei Page. „Dit is een spannende tijd voor het Welshe voetbal en ik hoop dat we het land in november trots kunnen maken en ons succes kunnen voortzetten door ons in de toekomst te kwalificeren voor meer grote toernooien.”

De 48-jarige Page nam het stokje als manager over van voormalig topvoetballer Ryan Giggs, die eind 2020 op non-actief werd gezet na te zijn beschuldigd van mishandeling van zijn ex-vriendin en haar zus. In juni 2022 besloot Giggs uit zichzelf om op te stappen.

Onlangs werd bekend dat de rechtszaak tegen Giggs op 31 juli 2023 zal worden overgedaan. Het vervolg komt er omdat de eerste strafzaak was gestrand. De jury kon het na langdurig beraad niet eens worden over een uitspraak.