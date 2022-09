Sport kort: Real Madrid boekt naast sportief succes ook winst

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Champions League-winnaar Real Madrid maakt ook financieel winst

10.19 uur: Real Madrid heeft een sportief zeer succesvol seizoen ook in financieel opzicht positief afgesloten. De Spaanse kampioen en winnaar van de Champions League maakte 13 miljoen euro winst in het seizoen 2021-2022. De inkomsten bedroegen 722 miljoen euro, ruim 10 procent meer dan een jaar eerder toen de coronacrisis ook op de voetbalclubs veel impact had.

De ploeg van trainer Carlo Ancelotti veroverde afgelopen seizoen de Spaanse titel en won voor de veertiende keer de Champions League. De club moest als gevolg daarvan flink wat bonussen uitkeren aan de spelers, wat de winst drukte.

Sinds het uitbreken van de pandemie, begin 2020, liep Real Madrid volgens de boekhouders al bijna 400 miljoen euro inkomsten mis. De club zegt nog steeds de financiële gevolgen van de coronacrisis te ondervinden. De omzet ligt daardoor nu lager dan in het seizoen 2018-2019.

Net als in Nederland moesten ook de clubs in Spanje lang in lege stadions zonder publiek spelen. Real gebruikte de coronaperiode om het stadion Santiago Bernabéu te verbouwen en week uit naar het veel kleinere stadion op het trainingscomplex. Vorig jaar keerde de 'Koninklijke', samen met de fans, terug in Estadio Santiago Bernabéu.

Centraal-Amerikaanse Spelen gaan niet door na schorsing Guatemala

08.54 uur: De twaalfde editie van de Centraal-Amerikaanse Spelen, die van 27 oktober tot 13 november zou plaatsvinden in Guatemala en Costa Rica, gaat niet door. Dat maakte het regionale organisatiecomité Ordeca maandagavond (lokale tijd) bekend. De reden voor de afgelasting is de schorsing die het Internationaal Olympisch Comité (IOC) Guatemala oplegde.

Volgens het IOC handelt het nationaal comité van het land uit Midden-Amerika niet volgens de regels van het olympisch manifest. Sporters uit Guatemala mogen daardoor voorlopig niet onder de naam en vlag van hun land meedoen aan internationale evenementen. Guatemala krijgt gedurende de schorsing ook geen financiële steun.

De volgende editie van de Centraal-Amerikaanse Spelen staat gepland voor 2025.

Bondscoach Page tekent vierjarig contract bij Wales

07.29 uur: Bondscoach Rob Page heeft een vierjarig contract getekend bij de voetbalbond van Wales. De coach begeleidt het Welshe voetbalelftal daardoor onder meer in de kwalificaties voor het EK 2024 en het WK van 2026. Zijn oude contract liep oorspronkelijk na het WK van eind dit jaar af.

Onder leiding van Page bereikte Wales vorig jaar de laatste 16 op het EK. Ook plaatste het land zich voor het eerst sinds 1958 voor het WK.

„Er is geen grotere eer dan het coachen van je nationale team en ik kan niet wachten op de uitdagingen die de komende vier jaar zullen brengen, te beginnen met ons eerste WK in 64 jaar”, zei Page. „Dit is een spannende tijd voor het Welshe voetbal en ik hoop dat we het land in november trots kunnen maken en ons succes kunnen voortzetten door ons in de toekomst te kwalificeren voor meer grote toernooien.”

De 48-jarige Page nam het stokje als manager over van voormalig topvoetballer Ryan Giggs, die eind 2020 op non-actief werd gezet na te zijn beschuldigd van mishandeling van zijn ex-vriendin en haar zus. In juni 2022 besloot Giggs uit zichzelf om op te stappen.

Onlangs werd bekend dat de rechtszaak tegen Giggs op 31 juli 2023 zal worden overgedaan. Het vervolg komt er omdat de eerste strafzaak was gestrand. De jury kon het na langdurig beraad niet eens worden over een uitspraak.