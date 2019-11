’Olympische titel minder waarde dan WK-goud’

„Veel mensen denken dat ik al verzekerd ben van de Spelen, maar dat is absoluut niet zo”, verzekert de 32-jarige Schiedamse. „Ook tijdens die kwalificatiemomenten kan ik zeer sterke tegenstanders treffen.”

Garanties krijg je als topsporter nooit, wil Fontijn maar zeggen. „Vanaf december ga ik vol gas en dan hoop ik in maart in topvorm te zijn.”

Mocht ze zich kwalificeren, dan vormen de Zomerspelen wel het slotstuk van haar carrière. Daarin won ze onder meer twee Europese titels, olympisch zilver en diverse WK-medailles. „Wereldkampioen is altijd mijn ultieme doel geweest. Dan kun je echt zeggen dat je de beste boksster van de hele aardbol bent”, zegt Fontijn. „Een olympische bokstitel heeft dan toch minder waarde. In 2016 deden er maar twaalf bokssters mee. Ik ben ook nog niet zo bezig met de komende Spelen. Dat komt later wel.”