Xandra Velzeboer is in ’hol van de leeuw’ nu favoriet: ’Er wordt anders naar me gekeken’

Velzeboer zorgde bij de WK in Montreal vorig seizoen voor het enige Nederlandse goud. Meervoudig titelverdedigster Suzanne Schulting moest vlak voor het toernooi na een coronabesmetting afzeggen en Velzeboer nam de rol van kopvrouw van het Nederlandse shorttrack toen goed over met haar eerste individuele wereldtitel en drie keer brons.

Ze wil haar titel verdedigen en daar loopt ze niet voor weg. „Dat is waarom ik hier ben. Maar ik weet ook dat de concurrentie hartstikke sterk is. Het gaat niet gemakkelijk worden.”

En dan zijn de WK ook nog eens in shorttrackminnend Zuid-Korea. „Volgens mij zijn alle kaarten verkocht, dus het zal vol zitten met allemaal Koreaanse fans. Dat is wel het hol van de leeuw. Maar volle tribunes geven me alleen maar energie. Bij de wereldbekerfinale in Dordrecht was dat allemaal voor ons, dat is het allermooiste. Nu is het meer op de Koreanen gericht. Dat voel je ook, maar het geeft een kick. Het is extra mooi om daar ook te laten zien dat je de beste bent of kan zijn.”

Velzeboer noemt haar wereldtitel vorig jaar nog altijd onverwachts. „Ik was in het olympisch seizoen geen topfavoriet op individuele afstanden. Ik zat steeds bij de beste tijden op de 500 meter, maar kwam wat tekort op de start. Daardoor raakte ik in de halve finale of finale in de problemen. Bij de WK had ik daar geen last van, kon ik zo van plaats drie inhalen naar de kop. Ik reed toen heel ontspannen, met een zekere onbevangenheid.”

Ze wil in Seoul met dezelfde rust en vertrouwen de wedstrijd ingaan, ook al is ze nu de te kloppen shorttrackster op deze afstand. „Natuurlijk voel ik meer druk vanuit mezelf.” Velzeboer won drie wereldbekerwedstrijden, vaak door meteen vanuit de start hard door te versnellen en de concurrentie geen kans te laten. „In de finale is het niet vanzelfsprekend dat ik als snelste weg ben. Met die versnelling kan ik echt het verschil maken.”

Velzeboer richt zich op de WK die vrijdag beginnen dan ook op de 500 en 1000 meter. De 1500 meter laat ze schieten. „Op die twee afstanden zijn de kansen het grootst”, kijkt ze vooruit. Dat haar zusje Michelle hierdoor mag starten op de 1500 meter was volgens haar geen beweegreden. „Maar het is een leuke bijkomstigheid.”