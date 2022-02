Olympisch nieuws - Chef de mission Verheijen: alle atleten TeamNL negatief getest

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

DONDERDAG 3 FEBRUARI

Chef de mission Verheijen: alle atleten TeamNL negatief getest

13.26 uur: Alle Nederlandse olympiërs in China zijn negatief getest op het coronavirus. Dat meldde chef de mission Carl Verheijen tijdens een persmoment van NOC*NSF, een dag voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Beijing. „We zijn blij dat we een goede start kunnen maken.”

Op skiër Maarten Meiners na is iedereen van TeamNL in China gearriveerd en negatief getest, zei Verheijen. „Mijn complimenten aan de sporters, de coaches en het thuisfront, dat iedereen zonder corona is ingestapt. Vervolgens valt er wat af van de atleten als ze horen dat ze negatief zijn.”

„We zijn met de atleten die laat binnen zijn gekomen heel voorzichtig met ’close contact”’, legt Verheijen uit. „Lindsay van Zundert loopt bijvoorbeeld mee met de vlag bij de openingsceremonie. Ze is net aangekomen, maar kan dat prima op anderhalve meter afstand doen. Een ’close contact’ zal ze niet zijn.”

De positieve test van Johan de Wit, de bondscoach van de Japanse schaatsers, heeft volgens Verheijen en technisch directeur Maurits Hendriks geen effect gehad op de Nederlandse atleten. Die zaten gedeeltelijk wel op dezelfde vlucht naar Beijing, maar het is volgens NOC*NSF ook nog niet bekend waar De Wit zijn coronabesmetting heeft opgelopen.

Verheijen, die na een late coronabesmetting zelf ook later arriveerde in Beijing, is onder de indruk van de olympische locaties en trof in de Chinese hoofdstad een team in goede sfeer aan. Het relletjes van een week eerder tussen enkele schaatssters van de ploegachtervolging is volgens hem uit de wereld. „Ik ben tevreden met deze Spelen als we straks met het hele team allemaal veilig landen op Schiphol en we hebben een sporttechnisch doel.” Zoals al eerder gemeld mikt NOC*NSF op 20 medailles.

Friesland provincie met meeste medailles op Winterspelen

13.05 uur: Friesland heeft een naam hoog te houden bij de komende Olympische Winterspelen als provincie die de meeste olympische kampioenen heeft geleverd. Zelfs Zuid-Holland, qua inwonertal vijf keer groter, moet hierin zijn meerdere erkennen in Friesland, zo blijkt uit een analyse van cijfers die zijn verzameld door sporthistoricus Jeroen Heijmans.

64 Nederlandse sporters verdeelden met elkaar 151 medailles sinds de eerste werden gewonnen op de Winterspelen in Oslo (1952). Atleten die zijn geboren in Friesland wisten in totaal de meeste medailles te scoren: 41. Zuid-Holland volgt met 38 plakken.

Sven Kramer - geboren in Heerenveen - heeft negen keer eremetaal voor Friesland binnengehaald. Maar ook schaatscoryfee Rintje Ritsma (6) en Jan Blokhuijsen (4) leveren een flinke bijdrage aan het totaalcijfer in deze provincie.

Atleten uit Overijssel, Noord-Brabant en Noord-Holland scoorden ook in totaal tien plakken of meer. Tot dusver wist niemand uit Zeeland, Limburg of Flevoland het erepodium te halen tijdens de Winterspelen.

Het gros van de medailles werd gewonnen bij een individueel onderdeel, maar er werden ook medailles gewonnen bij teamonderdelen zoals de ploegenachtervolging en estafettenummers. Bij deze teamonderdelen wint het land één medaille, maar er zijn dan meerdere olympiërs die een plak mee naar huis nemen.

Vooral schaatsgemeente Heerenveen scoort goed als wordt gekeken naar de plaats waar sporters geboren zijn, met negentien plakken. Daarna volgen De Fryske Marren (11) en het Brabantse Goirle (11). In laatstgenoemde gemeente komen deze plakken allemaal op rekening van Ireen Wüst, de best scorende Nederlandse atleet op de Winterspelen.

Sportdatabureau Gracenote verwacht dat Nederland tijdens de komende Winterspelen twintig medailles in de wacht sleept: acht gouden, tien zilveren en twee bronzen plakken. Als deze verwachting uitkomt, haalt de Nederlandse equipe net zoveel medailles als tijdens de vorige winterspelen in Pyeongchang. Nederland haalde toen acht keer goud, zes keer zilver en zes keer brons. Daarbij zijn de teamonderdelen meegerekend als één medaille in totaal.

De meest succesvolle Winterspelen voor Nederland waren die in Sotsji in 2014, toen Nederland 24 medailles in de wacht sleepte. In totaal won Nederland sinds 1952 honderddertig medailles op de Winterspelen: 45 gouden, 44 zilveren en 41 bronzen plakken. Hierbij zijn medailles voor teams telkens één keer meegeteld.

Klimmen, skateboarden en surfen ook op Spelen van 2028 in LA

12.16 uur: Klimmen, skateboarden en surfen maken ook op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles deel uit van het programma. De leden van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) bekrachtigden dat op de 139e IOC-sessie in Beijing, voorafgaand aan de Winterspelen. Klimmen, skateboarden en surfen debuteerden afgelopen jaar in Tokio op het olympische programma en staan daar in 2024 in Parijs ook op.

„Deze sporten zijn gericht op de jeugd, hebben een succesvol debuut gemaakt op de Spelen van Tokio en zijn allemaal diep geworteld in Californië”, aldus het IOC, dat nu 28 sporten op het programma heeft staan voor Los Angeles 2028. Daar komen nog wat sporten bij.

Boksen, gewichtheffen en de moderne vijfkamp staan voorlopig niet op de lijst voor LA, maar hebben wel de mogelijkheid om alsnog te worden toegevoegd. De betreffende internationale sportfederaties moeten het IOC dan wel kunnen overtuigen dat de gewenste hervormingen worden doorgevoerd. De Amerikaanse organisatoren mogen zelf ook sporten aandragen die ze graag op de Spelen van 2028 willen hebben. Het IOC stelt volgend jaar definitief vast welke sporten in LA op het programma staan; daarna wordt nog vastgesteld welke disciplines precies meedoen.

In Tokio werd in 33 sporten gestreden om olympisch goud. Over 2,5 jaar in Parijs maakt breakdance voor het eerst deel uit van het programma. Voetbal staat zoals gebruikelijk op het olympische programma, maar het IOC zegt wel te kijken naar de ontwikkeling van de internationale wedstrijdkalender. IOC-leden zijn kritisch op het plan van de mondiale voetbalbond FIFA om het WK één keer in de twee jaar te gaan houden.

Christof Innerhofer maakt zich op voor een afdaling. Ⓒ HH/ANP

Alpineskiërs enthousiast na kennismaking met olympische piste

10.41 uur: De kennismaking van de alpineskiërs met de olympische piste in Yanqing heeft tot heel wat enthousiaste reacties geleid. De mannen werkten donderdag hun eerste training voor de afdaling van zondag af. „Wat betreft moeilijkheid geef ik deze piste een 7,5 op een schaal van 1 tot 10”, zei de Italiaanse kanshebber Christof Innerhofer. „Qua plezier kwam het in de buurt van de 10.”

De alpineskiërs moesten het in de aanloop naar de Winterspelen doen met alleen videobeelden van de olympische piste, die op zo’n 80 kilometer van Beijing ligt en volledig uit kunstsneeuw bestaat. Mede vanwege de coronapandemie konden geen wereldbekerwedstrijden of een testevent worden gehouden in Yanqing.

De Zwitser Stefan Rogentin zette in de eerste training op de bijna 3 kilometer lange afdaling de beste tijd neer: 1,44.00. Innerhofer gaf 0,26 seconde toe. „Deze piste heeft alles wat een moderne afdaling nodig heeft”, zei wereldkampioen Vincent Kriechmayr uit Oostenrijk. „Een vlak stuk, sprongen, schuine bochten, bochten waarin je moet ’hangen’; je bent steeds bezig, je krijgt geen moment rust.” Marco Odermatt, de Zwitserse leider in het wereldbekerklassement, vindt dat de Chinezen „een geweldige piste” hebben neergelegd. „Het is heel leuk om hierop te skiën. Er zijn veel ’blinde’ bochten, het is zaak om dus de juiste lijn te vinden.”

Zijn landgenoot Beat Feuz, die onlangs zegevierde op de gevreesde Streif in Kitzbühel, noemde de olympische piste „heel mooi.” Ook Matthias Mayer, de olympisch kampioen van 2014 op de afdaling, was te spreken over zijn eerste ervaringen. „We hadden vooraf heel weinig informatie, alleen een video van Chinese jongens die hier vorig jaar trainden. Het was nu dus meer inspectie dan een echte training”, aldus de Oostenrijker, vier jaar geleden in Pyeongchang winnaar van de super-G. „Ik miste bovenin al direct twee poortjes, ik heb dus nog wat te leren. De sneeuw is heel goed en heel hard, net als bij de Amerikaanse wereldbekers. Ik denk dat veel jongens het goed kunnen doen op dit parcours.”

Claudia Pechstein (links) is de succesvolste Duitse wintersporter en pakte haar eerste olympische medaille op de Spelen van 1992 in Albertville. Ⓒ HH/ANP

Schaatsster Claudia Pechstein (49) draagt Duitse vlag bij opening Spelen

09.33 uur: Schaatsster Claudia Pechstein mag op haar achtste Olympische Spelen de Duitse vlag dragen bij de openingsceremonie. De 49-jarige Pechstein kreeg in de verkiezing onder leden van de Duitse equipe in Peking en het publiek net iets meer stemmen dan snowboardster Ramona Hofmeister en rodelaarster Natalie Geisenberger.

Pechstein draagt vrijdag bij de opening de vlag samen met de 31-jarige bobsleeër Francesco Friedrich, die bij de mannen de voorkeur kreeg boven ijshockeyer Moritz Müller en rodelaar Tobias Wendl. Net als bij de Zomerspelen van vorig jaar in Tokio mag ieder land twee vlaggendragers aanwijzen, een man en een vrouw.

„Het is een enorme eer voor mij om als vlaggendraagster de Duitse ploeg het stadion in te leiden”, zegt Pechstein, die in Peking uitkomt op de 3000 meter en de massastart. „Ik heb in mijn carrière alles gewonnen wat er te winnen valt. Om dan nu als recorddeelneemster aan de Spelen de Duitse vlag te dragen, maakt me enorm trots.”

Pechstein heeft vijf gouden medailles gewonnen op de Spelen en veroverde daarnaast twee zilveren en twee bronzen medailles. Ze is daarmee de succesvolste Duitse wintersporter. Haar eerste olympische succes was op de Spelen van 1992 in Albertville. Met haar achtste deelname aan de Spelen is Pechstein nu recordhouder bij de vrouwen. De Japanse skispringer Noriaki Kasai deed ook acht keer mee aan de Winterspelen.

Organisatie Spelen in Peking deelt 150.000 toegangskaarten uit

07.58 uur: Het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Peking deelt 150.000 toegangskaarten voor de olympische locaties uit aan inwoners van China. De tickets gaan naar „geselecteerde groepen”, waaronder inwoners van de regio’s waarin de sportlocaties liggen, vertegenwoordigers van sponsoren, scholieren en expats die in het Aziatische land wonen. Vanwege de coronapandemie verkoopt China geen kaarten aan zowel buitenlanders als sportliefhebbers uit eigen land.

Vorig jaar was al duidelijk dat China geen buitenlandse toeschouwers toelaat op de Winterspelen. Het organisatiecomité maakte twee weken geleden bekend dat het ook geen kaartverkoop start voor Chinezen, maar in plaats daarvan op uitnodiging een beperkt aantal mensen gaat toelaten. Het blijkt nu te gaan om 150.000 tickets. Hoe die kaarten worden verdeeld, is niet duidelijk. De uitverkorenen dienen zich aan strikte regels te onderwerpen, voor, tijdens en na hun bezoek. China heeft voor alle deelnemers aan de Spelen een soort ’superbubbel’ gecreëerd, om het risico op besmettingen zo klein mogelijk te houden.

De organisatie liet eerder deze week weten dat de tribunes voor 30 tot 50 procent gevuld zullen worden. Vrijdag vindt de openingsceremonie van de Spelen plaats.

Brittany Bowe nieuwe Amerikaanse vlaggendraagster

07.21 uur: De Amerikaanse schaatsster Brittany Bowe neemt vrijdag bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Peking de rol als vlaggendraagster over van Elana Meyers Taylor. Die 37-jarige bobsleester testte begin deze week positief op het coronavirus. Meyers kreeg de meeste stemmen in de verkiezing onder de sporters van Team USA, maar omdat de meervoudig wereldkampioene voorlopig in isolatie zit, moet ze de openingsceremonie overslaan.

Bowe, die als tweede eindigde in de verkiezing, heeft nu de eervolle taak gekregen om de Amerikaanse vlag het Vogelnest-stadion van Peking in te dragen. Dat doet ze samen met de 39-jarige John Shuster, die vier jaar geleden op zijn vierde Spelen goud pakte met de Amerikaanse curlingploeg. Bowe (33) doet voor de derde keer mee aan de Winterspelen. Bij Pyeongchang 2018 pakte ze brons met de achtervolgingsploeg. De Amerikaanse is de houdster van het wereldrecord op de 1000 meter.

Schaatser Kjeld Nuis en kunstrijdster Lindsay van Zundert dragen vrijdag de Nederlandse vlag bij de openingsceremonie.

Johan de Wit moet in isolatie in Peking. Ⓒ HH/ANP

Dag voor opening Spelen 55 nieuwe gevallen van corona

07.16 uur: Een dag voor het begin van de Olympische Spelen in Peking hebben nog eens 55 mensen positief getest op het coronavirus, meldt het organisatiecomité donderdag.

29 van de 55 mensen testten woensdag positief bij aankomst op de luchthaven, de 26 andere gevallen zijn geconstateerd binnen de zogenoemde olympische ’bubbel’. Het totaal aantal mensen bij de Spelen die besmet zijn, is opgelopen tot 287. De telling begon op 23 januari, toen de eerste deelnemers naar China reisden.

Bekijk hier wanneer de Nederlandse sporters in actie komen in China.

Bekijk ook: IOC grijpt snel in na hartverscheurende video Belgische skeletonster Kim Meylemans

Voor de Olympische Spelen in Peking geldt een streng beleid. Alle betrokkenen, van atleten tot journalisten, zijn volledig afgezonderd van de rest van de Chinese bevolking. Iedereen die het virus heeft opgelopen, wordt geïsoleerd in een speciaal daarvoor bestemd hotel. Pas na twee negatieve PCR-testen met daartussen een pauze van ten minste 24 uur kunnen de getroffenen het isolatiehotel verlaten. Daarna worden ze wel vaker getest dan anderen.

Johan de Wit, de Nederlandse coach van de Japanse schaatsploeg, testte ook positief op het virus. Hij is al een week in het olympisch dorp en testte steeds negatief. Hij is mogelijk besmet door iemand die later in het dorp arriveerde.

Bekijk hier welke Nederlandse sporters in actie komen in China.

IOC-voorzitter Thomas Bach Ⓒ HH/ANP

IOC-voorzitter Thomas Bach prijst Chinees organisatiecomité Spelen

05.47 uur: Thomas Bach kijkt met vertrouwen vooruit naar de Olympische Spelen, die vrijdag in Beijing beginnen. De Duitse voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zei donderdag in Peking onder de indruk te zijn. „Dankzij het uitstekende werk van het organisatiecomité is alles op zijn plaats voor veilige en uitstekende Winterspelen”, aldus Bach tijdens een IOC-sessie.

Volgens Bach luiden de Olympische Spelen in Peking een nieuw tijdperk in voor de wereldwijde wintersport. „China heeft al geschiedenis geschreven door het doel te halen om 300 miljoen Chinezen te laten sporten op sneeuw en ijs”, zei de voorzitter. „Vandaag kunnen we zeggen: China is een wintersportland.”

Peking is straks de eerste stad ter wereld waar zowel de Zomerspelen als de Winterspelen zijn gehouden. De Zomerspelen waren in 2008.

"Vandaag kunnen we zeggen: China is een wintersportland"

De Chinese president Xi Jinping sprak tijdens de IOC-sessie in een korte videoboodschap. „Morgenavond gaan de Olympische Spelen van start. De wereld kijkt naar China en China is er klaar voor. We zullen ons best doen om de wereld een gestroomlijnde, veilige en schitterende Spelen te bezorgen”, zei hij.

Xi Jinping ontvangt bij de openingsceremonie naast de Russische president Vladimir Poetin ook de staatshoofden van onder meer Polen, Servië, Kazachstan, Turkmenistan en Egypte. Ook de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, en topman Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO staan op de gastenlijst.

Sommige invloedrijke landen hebben een diplomatieke boycot afgekondigd voor de Spelen. Zo sturen onder meer de Verenigde Staten, Australië, Canada en Groot-Brittannië geen hoogwaardigheidsbekleders naar Peking, als protest tegen het schenden van mensenrechten in China. Ook Nederland vaardigt geen regeringsdelegatie af. Koning Willem-Alexander mijdt de Spelen eveneens. Hij ging vier jaar geleden met koningin Máxima en premier Mark Rutte wel naar de Spelen van Pyeongchang.

„We kunnen onze missie alleen volbrengen als de Olympische Spelen boven alle politieke verschillen staan”, aldus de 68-jarige Bach. „De Spelen mogen geen instrument zijn om politieke doelen te bereiken.”

WOENSDAG 2 FEBRUARI

Het curlingtoernooi is al begonnen. Ⓒ HH/ANP

Gemengde curlingploegen brengen Winterspelen op gang

14.13 uur: De Winterspelen van Peking zijn even na 13.00 uur Nederlandse tijd van start gegaan met vier wedstrijden voor gemengde curlingteams. Er zitten toeschouwers op de tribune, maar wel op afstand.

Toeschouwers zijn op uitnodiging welkom bij de Winterspelen. Vanwege corona worden er geen tickets verkocht. De organisatoren van de Spelen willen maximaal 50 procent van de capaciteit van alle sportaccommodaties gebruiken.

De Winterspelen worden vrijdag officieel geopend.

Opnieuw coronageval bij Oostenrijkse skispringsters

13.42 uur: Na Sara Marita Kramer is opnieuw een Oostenrijkse skispringster afgevallen voor de Winterspelen vanwege corona. Jacqueline Seifriedsberger testte kort voor afreizen naar China positief en moet net als de in Nederland geboren Kramer thuisblijven. De Oostenrijkse skibond meldde ook dat vrouwencoach Harald Rodlauer niet naar China kan omdat hij afgelopen weekend nog in nauw contact was met beide skispringsters.

„Natuurlijk is dit voor Jacqueline nu even het einde van de wereld. Je staat klaar om te vertrekken, voelt je gezond en fit maar je mag niet mee. Dit gun je niemand”, zei teamofficial Mario Stecher. De skispingsters moeten zaterdag al aan de bak. Sophie Sorschag neemt de plaats in van Seifriedsberger.

Franse chef de mission Winterspelen test positief op corona

13.41 uur: De Franse deelnemers aan de Winterspelen moeten het in Peking voorlopig zonder Brigitte Henriques en Nathalie Péchalat doen. De voorzitter van het Franse olympisch comité en chef de mission van de Franse olympische ploeg zijn vlak voor vertrek naar China positief op corona getest.

Henriques en Péchalat zijn van plan alsnog af te reizen vanaf het moment dat dit mogelijk is. Ze hebben daarvoor vier negatieve PCR-testen nodig. De Winterspelen worden vrijdag geopend.

Didier Seminet zal voorlopig het Franse olympisch comité leiden tijdens de Spelen. André-Pierre Goubert neemt voorlopig de rol van chef de mission waar.