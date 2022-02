Olympisch nieuws: Dag voor opening Winterspelen 55 nieuwe gevallen van corona

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

DONDERDAG 3 FEBRUARI

Organisatie Spelen in Beijing deelt 150.000 toegangskaarten uit

07.58 uur: Het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Beijing deelt 150.000 toegangskaarten voor de olympische locaties uit aan inwoners van China. De tickets gaan naar „geselecteerde groepen”, waaronder inwoners van de regio’s waarin de sportlocaties liggen, vertegenwoordigers van sponsoren, scholieren en expats die in het Aziatische land wonen. Vanwege de coronapandemie verkoopt China geen kaarten aan zowel buitenlanders als sportliefhebbers uit eigen land.

Vorig jaar was al duidelijk dat China geen buitenlandse toeschouwers toelaat op de Winterspelen. Het organisatiecomité maakte twee weken geleden bekend dat het ook geen kaartverkoop start voor Chinezen, maar in plaats daarvan op uitnodiging een beperkt aantal mensen gaat toelaten. Het blijkt nu te gaan om 150.000 tickets. Hoe die kaarten worden verdeeld, is niet duidelijk. De uitverkorenen dienen zich aan strikte regels te onderwerpen, voor, tijdens en na hun bezoek. China heeft voor alle deelnemers aan de Spelen een soort ’superbubbel’ gecreëerd, om het risico op besmettingen zo klein mogelijk te houden.

De organisatie liet eerder deze week weten dat de tribunes voor 30 tot 50 procent gevuld zullen worden. Vrijdag vindt de openingsceremonie van de Spelen plaats.

Brittany Bowe nieuwe Amerikaanse vlaggendraagster

07.21 uur: De Amerikaanse schaatsster Brittany Bowe neemt vrijdag bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Beijing de rol als vlaggendraagster over van Elana Meyers Taylor. Die 37-jarige bobsleester testte begin deze week positief op het coronavirus. Meyers kreeg de meeste stemmen in de verkiezing onder de sporters van Team USA, maar omdat de meervoudig wereldkampioene voorlopig in isolatie zit, moet ze de openingsceremonie overslaan.

Bowe, die als tweede eindigde in de verkiezing, heeft nu de eervolle taak gekregen om de Amerikaanse vlag het Vogelnest-stadion van Beijing in te dragen. Dat doet ze samen met de 39-jarige John Shuster, die vier jaar geleden op zijn vierde Spelen goud pakte met de Amerikaanse curlingploeg. Bowe (33) doet voor de derde keer mee aan de Winterspelen. Bij Pyeongchang 2018 pakte ze brons met de achtervolgingsploeg. De Amerikaanse is de houdster van het wereldrecord op de 1000 meter.

Schaatser Kjeld Nuis en kunstrijdster Lindsay van Zundert dragen vrijdag de Nederlandse vlag bij de openingsceremonie.

Dag voor opening Spelen 55 nieuwe gevallen van corona

07.16 uur: Een dag voor het begin van de Olympische Spelen in Beijing hebben nog eens 55 mensen positief getest op het coronavirus, meldt het organisatiecomité donderdag.

29 van de 55 mensen testten woensdag positief bij aankomst op de luchthaven, de 26 andere gevallen zijn geconstateerd binnen de zogenoemde olympische ’bubbel’. Het totaal aantal mensen bij de Spelen die besmet zijn, is opgelopen tot 287. De telling begon op 23 januari, toen de eerste deelnemers naar China reisden.

Voor de Olympische Spelen in Beijing geldt een streng beleid. Alle betrokkenen, van atleten tot journalisten, zijn volledig afgezonderd van de rest van de Chinese bevolking. Iedereen die het virus heeft opgelopen, wordt geïsoleerd in een speciaal daarvoor bestemd hotel. Pas na twee negatieve PCR-testen met daartussen een pauze van ten minste 24 uur kunnen de getroffenen het isolatiehotel verlaten. Daarna worden ze wel vaker getest dan anderen.

Johan de Wit, de Nederlandse coach van de Japanse schaatsploeg, testte ook positief op het virus. Hij is al een week in het olympisch dorp en testte steeds negatief. Hij is mogelijk besmet door iemand die later in het dorp arriveerde.

IOC-voorzitter Thomas Bach Ⓒ HH/ANP

IOC-voorzitter Thomas Bach prijst Chinees organisatiecomité Spelen

05.47 uur: Thomas Bach kijkt met vertrouwen vooruit naar de Olympische Spelen, die vrijdag in Beijing beginnen. De Duitse voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zei donderdag in Beijing onder de indruk te zijn. „Dankzij het uitstekende werk van het organisatiecomité is alles op zijn plaats voor veilige en uitstekende Winterspelen”, aldus Bach tijdens een IOC-sessie.

Volgens Bach luiden de Olympische Spelen in Beijing een nieuw tijdperk in voor de wereldwijde wintersport. „China heeft al geschiedenis geschreven door het doel te halen om 300 miljoen Chinezen te laten sporten op sneeuw en ijs”, zei de voorzitter. „Vandaag kunnen we zeggen: China is een wintersportland.”

Beijing is straks de eerste stad ter wereld waar zowel de Zomerspelen als de Winterspelen zijn gehouden. De Zomerspelen waren in 2008.

De Chinese president Xi Jinping sprak tijdens de IOC-sessie in een korte videoboodschap. „Morgenavond gaan de Olympische Spelen van start. De wereld kijkt naar China en China is er klaar voor. We zullen ons best doen om de wereld een gestroomlijnde, veilige en schitterende Spelen te bezorgen”, zei hij.

Xi Jinping ontvangt bij de openingsceremonie naast de Russische president Vladimir Poetin ook de staatshoofden van onder meer Polen, Servië, Kazachstan, Turkmenistan en Egypte. Ook de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, en topman Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO staan op de gastenlijst.

Sommige invloedrijke landen hebben een diplomatieke boycot afgekondigd voor de Spelen. Zo sturen onder meer de Verenigde Staten, Australië, Canada en Groot-Brittannië geen hoogwaardigheidsbekleders naar Beijing, als protest tegen het schenden van mensenrechten in China. Ook Nederland vaardigt geen regeringsdelegatie af. Koning Willem-Alexander mijdt de Spelen eveneens. Hij ging vier jaar geleden met koningin Máxima en premier Mark Rutte wel naar de Spelen van Pyeongchang.

„We kunnen onze missie alleen volbrengen als de Olympische Spelen boven alle politieke verschillen staan”, aldus de 68-jarige Bach. „De Spelen mogen geen instrument zijn om politieke doelen te bereiken.”

WOENSDAG 2 FEBRUARI

Het curlingtoernooi is al begonnen. Ⓒ HH/ANP

Gemengde curlingploegen brengen Winterspelen op gang

14.13 uur: De Winterspelen van Beijing zijn even na 13.00 uur Nederlandse tijd van start gegaan met vier wedstrijden voor gemengde curlingteams. Er zitten toeschouwers op de tribune, maar wel op afstand.

Toeschouwers zijn op uitnodiging welkom bij de Winterspelen. Vanwege corona worden er geen tickets verkocht. De organisatoren van de Spelen willen maximaal 50 procent van de capaciteit van alle sportaccommodaties gebruiken.

De Winterspelen worden vrijdag officieel geopend.

Opnieuw coronageval bij Oostenrijkse skispringsters

13.42 uur: Na Sara Marita Kramer is opnieuw een Oostenrijkse skispringster afgevallen voor de Winterspelen vanwege corona. Jacqueline Seifriedsberger testte kort voor afreizen naar China positief en moet net als de in Nederland geboren Kramer thuisblijven. De Oostenrijkse skibond meldde ook dat vrouwencoach Harald Rodlauer niet naar China kan omdat hij afgelopen weekend nog in nauw contact was met beide skispringsters.

„Natuurlijk is dit voor Jacqueline nu even het einde van de wereld. Je staat klaar om te vertrekken, voelt je gezond en fit maar je mag niet mee. Dit gun je niemand”, zei teamofficial Mario Stecher. De skispingsters moeten zaterdag al aan de bak. Sophie Sorschag neemt de plaats in van Seifriedsberger.

Franse chef de mission Winterspelen test positief op corona

13.41 uur: De Franse deelnemers aan de Winterspelen moeten het in Beijing voorlopig zonder Brigitte Henriques en Nathalie Péchalat doen. De voorzitter van het Franse olympisch comité en chef de mission van de Franse olympische ploeg zijn vlak voor vertrek naar China positief op corona getest.

Henriques en Péchalat zijn van plan alsnog af te reizen vanaf het moment dat dit mogelijk is. Ze hebben daarvoor vier negatieve PCR-testen nodig. De Winterspelen worden vrijdag geopend.

Didier Seminet zal voorlopig het Franse olympisch comité leiden tijdens de Spelen. André-Pierre Goubert neemt voorlopig de rol van chef de mission waar.