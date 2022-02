Olympisch nieuws: Winterspelen in Peking woensdag officieus van start gegaan

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Gemengde curlingploegen brengen Winterspelen op gang

14.13 uur: De Winterspelen van Beijing zijn even na 13.00 uur Nederlandse tijd van start gegaan met vier wedstrijden voor gemengde curlingteams. Er zitten toeschouwers op de tribune, maar wel op afstand.

Toeschouwers zijn op uitnodiging welkom bij de Winterspelen. Vanwege corona worden er geen tickets verkocht. De organisatoren van de Spelen willen maximaal 50 procent van de capaciteit van alle sportaccommodaties gebruiken.

De Winterspelen worden vrijdag officieel geopend.

Opnieuw coronageval bij Oostenrijkse skispringsters

13.42 uur: Na Sara Marita Kramer is opnieuw een Oostenrijkse skispringster afgevallen voor de Winterspelen vanwege corona. Jacqueline Seifriedsberger testte kort voor afreizen naar China positief en moet net als de in Nederland geboren Kramer thuisblijven. De Oostenrijkse skibond meldde ook dat vrouwencoach Harald Rodlauer niet naar China kan omdat hij afgelopen weekend nog in nauw contact was met beide skispringsters.

„Natuurlijk is dit voor Jacqueline nu even het einde van de wereld. Je staat klaar om te vertrekken, voelt je gezond en fit maar je mag niet mee. Dit gun je niemand”, zei teamofficial Mario Stecher. De skispingsters moeten zaterdag al aan de bak. Sophie Sorschag neemt de plaats in van Seifriedsberger.

Franse chef de mission Winterspelen test positief op corona

13.41 uur: De Franse deelnemers aan de Winterspelen moeten het in Beijing voorlopig zonder Brigitte Henriques en Nathalie Péchalat doen. De voorzitter van het Franse olympisch comité en chef de mission van de Franse olympische ploeg zijn vlak voor vertrek naar China positief op corona getest.

Henriques en Péchalat zijn van plan alsnog af te reizen vanaf het moment dat dit mogelijk is. Ze hebben daarvoor vier negatieve PCR-testen nodig. De Winterspelen worden vrijdag geopend.

Didier Seminet zal voorlopig het Franse olympisch comité leiden tijdens de Spelen. André-Pierre Goubert neemt voorlopig de rol van chef de mission waar.

