’Alvarez krijgt eerste voorstel Dortmund’

Pas als Alvarez en Dortmund weten dat de persoonlijke eisen van de middenvelder een overstap niet meer in de weg zullen staan, meldt de Duitse topclub zich bij Ajax. „Tot dusver is er nog geen bod uitgebracht”, aldus Verweij. „De gebruikelijke gang van zaken is dat het management van Alvarez nu een tegenvoorstel zal doen, waarna Dortmund zal proberen een mondeling akkoord te bereiken. Dat verwacht ik op zijn vroegst volgende week.”

Hoeveel Ajax uiteindelijk zal ontvangen, is de vraag. „Sven Mislintat zal hoog in de boom gaan zitten. Maar de verwachting is dat Borussia Dortmund bereid is ongeveer 35 miljoen euro vast en bonussen te betalen.”