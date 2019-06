’Bijzondere jongen’ naar PSV

Jan Olde Riekerink had bij Galatasaray al hoge verwachtingen van Bruma, die hij daar onder zijn hoede had. „En die heb ik nog steeds.” Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

EINDHOVEN - Armindo Tué Na Bangna (24), die de artiestennaam Bruma draagt, is de eerste grote aankoop van PSV deze transferzomer. De Portugese vleugelaanvaller komt voor een bedrag tussen de twaalf en dertien miljoen euro (afhankelijk van bonussen) over van het Duitse RB Leipzig. Zoals PSV wenste, is hij daarmee ruim op tijd voor de cruciale voorrondes van de Champions League.