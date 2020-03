Lavreysen begrijpt frustraties bij Hoogland

Ook toen was Jeffrey Hoogland de verliezer in de finale. „Dat zal mede zijn frustratie veroorzaken”, reageerde Lavreysen op het gedrag van Hoogland, die even wat meubilair verplaatste. „Jef heeft mij het hele jaar in de regenboogtrui zien rijden. Dat wil hij ook”, vertelde Lavreysen die een welhaast perfect toernooi had gereden. „Het begon al lekker met die tijd in de kwalificaties. Een ziek pr”, noemde hij zijn 9,253 over 200 meter met vliegende start. In de ronden erna verloor hij geen enkele heat.

Woede

Tegenstanders werden achteloos opzij gezet, maar Hoogland zag in de finale kansen tegen zijn vier jaar jongere sprintmaatje. „Eigenlijk denk ik dat ik op dit moment de enige ben die hem kan verslaan”, sprak de Nijverdaller nadat hij zijn zilveren medaille had ontvangen. De woede was gezakt. „Het was niet netjes wat ik met die stoelen deed, maar ik trok het even niet. Ik vond het vooral zo erg dat ik zo weinig kans had gehad.”

Hoogland meende het in de eerste heat goed voor elkaar te hebben, maar merkte toen hij op de pedalen ging staan dat zijn snelheid niet hoog genoeg lag. „Het enige tactische foutje”, noemde hij het. In de tweede heat liet Hoogland volgens Lavreysen te veel ruimte. „Ik wist dat Jeffrey dan vol wil aanzetten en mij verrassen, maar ik denk dat hij me net te veel ruimte gaf.” Juist Lavreysen zette aan en Hoogland kwam niet meer in zijn wiel.

Voldoening

„Richting Tokio ga ik weer sterker worden in het krachthonk”, keek Hoogland alweer vooruit naar de Spelen. Lavreysen kon ondertussen niet kiezen welke titel hem het meeste voldoening gaf. „Toch de teamsprint, denk ik, met dat wereldrecord.” Voor Hoogland, ook lid van die gouden ploeg, was dat ook het hoogtepunt. „Dan is het wel weer fijn dat Harrie zo goed is.”