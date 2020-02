Formule E-race China uitgesteld vanwege coronavirus

Normaliter zou er op 21 maart worden geracet, maar door die datum gaat nu een streep. Het is nog niet duidelijk wanneer en of het nieuwe evenement plaats gaat vinden. In de Formula E komen twee Nederlanders uit: Nyck de Vries en Robin Frijns.

Over de Formule 1-race, die voor 19 april op het programma staat - twee weken voor de GP van Zandvoort, is nog geen duidelijkheid. Het is afwachten Max Verstappen en zijn collega’s daadwerkelijk in actie kunnen komen. De FIA heeft gezegd de situatie in China nauwlettend te volgen.

„Als het nodig is, zullen we de vereiste acties ondernemen om onze autosportgemeenschap en zijn brede publiek te beschermen”, aldus Gérard Saillant, het hoofd van de medische commissie van de FIA. „We houden onze blik scherp op de geplande races.”