Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlander herpakt zich na matchdart tegen ’die ze nog aan het zoeken zijn’ Van Duijvenbode na ontsnapping: ’Ik heb staan bulderen’

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Dirk van Duijvenbode heeft het niet meer tijdens de wedstrijd tegen Sedlacek. Ⓒ ANP/HH

Ooooh, Dirrekie toch! Dat was het gevoel bij de duizenden dartsfans in het Alexandra Palace, die op een gegeven moment bijna in de lampen hingen van opwinding. Dirk van Duijvenbode (30) maakte het zichzelf gigantisch moeilijk in zijn eerste partij op het WK darts. Hij ging van pieken naar dalen in minuten tijd tegen de Tsjech Karel Sedlacek en hield met de meest spectaculaire partij tot nu toe de hartslag van eenieder op ongeveer 180. Uiteindelijk trok hij zijn pijlen ’na de verlenging’ als winnaar uit het bord.